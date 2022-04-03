Астрологи назвали знаки зодиака, которые готовы бороться за свою страну

В стрессовых событиях человек показывает свое настоящее лицо и война в Украине этому доказательство. Тем не менее астрологи уверены, что желание защищать страну и бороться с врагами зависит не только от характера, но и от знака зодиака. Какие знаки зодиака – самые большие патриоты – читайте на Ivona.

Знаки зодиака-патриоты:

Телец. Представители этого знака зодиака – молчаливые и суровые патриоты. Они не разглагольствуют в Сети, не ставят патриотические аватарки, и не ходят с флагами по городу, но, если потребуется, они готовы отдать жизнь за родину.

Рак. Они не любят войну и милитаризацию, а свою любовь к Родине проявляют другим образом. Раки хорошо знают историю свой страны, помогают соотечественникам не только в военное, но и в мирное время. Любовь к Украине у них порождает желание делать страну лучше каждый день.

Весы. Представители этого знака зодиака не побегут на передовую, но вступят в интернет-войска. Весы не любят агрессию и несправедливость, поэтому займутся блокировкой вражеских сайтов, будут передавать информацию о передвижении российских войск и вступят в словесную перепалку с теми, кому «какая разница».

Скорпион. У них ограниченное ощущение патриотизма, которое, как правило, заканчивается за порогом их дома. За свое они готовы сражаться до конца и в только в редких случаях могут «расширить» географию.

Вам будет интересно почитать на Ivona: