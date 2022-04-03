Стиральный порошок можно заменить подручными средствами или изготовить самостоятельно

В условиях войны не всегда есть доступ к привычным бытовым средствам. Если вы хотите постирать вещи, а стирального порошка нет – эта статья для вас. Чем заменить стиральный порошок и как его сделать в домашних условиях – читайте на Ivona.

Что использовать вместо стирального порошка?

Горчичный порошок – отличный натуральный заменитель стиральному порошку. Использовать легко: засыпьте 50 г горчичного порошка в барабан машинки и запускайте стирку. Температуру выставлять в соответствии с показателями на бирках одежды.

– отличный натуральный заменитель стиральному порошку. Использовать легко: засыпьте 50 г горчичного порошка в барабан машинки и запускайте стирку. Температуру выставлять в соответствии с показателями на бирках одежды. Средство для мытья посуды. Его тоже моно использовать вместо стирального порошка. Если на одежде есть пятна, их заранее можно смазать средством для мытья посуды, а потом добавить в стиральную машинку еще 30-50 г и запустить стирку.

Его тоже моно использовать вместо стирального порошка. Если на одежде есть пятна, их заранее можно смазать средством для мытья посуды, а потом добавить в стиральную машинку еще 30-50 г и запустить стирку. Хозяйственное мыло создано для стирки, поэтому можно смело использовать вместо стирального порошка. Замочите вещи в теплой воде и тщательно натрите хозяйственным мылом. Оставьте на 30 минут, простирайте вещи вручную, а затем хорошо выполощите в чистой воде.

Стиральный порошок в домашних условиях: как сделать

Стиральный порошок можно изготовить дома самостоятельно. Как? Растворите 100 г хозяйственного мыла в 1 литре воды, поставьте на плиту и доведите до кипения. Отдельно вскипятите 4 литра воды, затем высыпьте в кипяченую воду соду. Смешайте обе жидкости, добавьте в них 200 г буры и 15 мл эфирного масла (подойдет любое). Оставьте смесь, чтобы она остыла. После разлейте по баночкам полученное средство для стирки. Его можно использовать как для ручной, так и для машинной стирки.

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