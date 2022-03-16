Из-за активных военных действий нередки проблемы с мобильной связью и интернетом

Как оставаться всегда на связи: лайфхаки от Госспецсвязи unsplash.com

Уже три недели на территории Украины продолжается активные военные действия. Из-за этого может пропадать связь и интернет. В Министерстве цифровой трансформации и в Госспецсвязи рассказали, как оставаться на связи. Что делать, чтобы уменьшить нагрузку на мобильные сети и как пользоваться интернетом — читайте на Ivona.

Как снизить нагрузку на мобильные сети:

Отдавайте предпочтение Wi-Fi и фиксированному интернету.

Отключите функцию автоматической загрузки файлов в СМИ и мессенджерах. Это можно сделать в настройках телефона.

Смотрите видео в меньшем качестве.

Сведите время видеоконференций до минимума.

Не загружайте большие файлы с фильмами и играми.

Что делать, если нет интернета вашего оператора?

В Украине запустили национальный роуминг — это возможность быть на связи, если сети вашего оператора не работают из-за боевых действий. Если у одного оператора пропала сеть, то вы можете подключиться к сети другого. При этом с абонента не будут взиматься дополнительные средства – тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент.

Как подключиться к сети другого оператора для абонентов Vodafone, Киевстар и lifecell?

Абоненты lifecell переподключаются к сети другого оператора автоматически.

Абоненты Киевстар и Vodafone должны переподключаться вручную:

Отключить автовыбор сети (на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор; на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети). Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть. Чтобы проверить возможность использования мобильного интернета, отправьте сообщение в мессенджере.

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