Как оставаться всегда на связи: лайфхаки от Госспецсвязи
Уже три недели на территории Украины продолжается активные военные действия. Из-за этого может пропадать связь и интернет. В Министерстве цифровой трансформации и в Госспецсвязи рассказали, как оставаться на связи. Что делать, чтобы уменьшить нагрузку на мобильные сети и как пользоваться интернетом — читайте на Ivona.
Как снизить нагрузку на мобильные сети:
- Отдавайте предпочтение Wi-Fi и фиксированному интернету.
- Отключите функцию автоматической загрузки файлов в СМИ и мессенджерах. Это можно сделать в настройках телефона.
- Смотрите видео в меньшем качестве.
- Сведите время видеоконференций до минимума.
- Не загружайте большие файлы с фильмами и играми.
Что делать, если нет интернета вашего оператора?
В Украине запустили национальный роуминг — это возможность быть на связи, если сети вашего оператора не работают из-за боевых действий. Если у одного оператора пропала сеть, то вы можете подключиться к сети другого. При этом с абонента не будут взиматься дополнительные средства – тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент.
Как подключиться к сети другого оператора для абонентов Vodafone, Киевстар и lifecell?
Абоненты lifecell переподключаются к сети другого оператора автоматически.
Абоненты Киевстар и Vodafone должны переподключаться вручную:
- Отключить автовыбор сети (на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор; на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети).
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.
- Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть.
- Чтобы проверить возможность использования мобильного интернета, отправьте сообщение в мессенджере.
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