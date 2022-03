Подборка украинских хитов, которые останутся в наших сердцах навечно

24 февраля Россия напала на территорию Украины и начала кровавую и жестокую войну против украинских военных и простых людях. Войска РФ коварно и безпощадно обстреливают дома гражданских лиц, занимаются мародерством, издеваются над пенсионерами, женщинами и детьми и совершают множество преступных действий. Их жестокость не знает границ! Они пытаются сломать дух украинского народа и оккупировать все территории Украины, даже если придется стереть с лица земли ее жителей.

За эти двадцать дней дух украинцев не был сломлен, наоборот – все объединились в своей борьбе против оккупанта. Каждый делает свое дело и помогает как может. Многие музыканты успели выпустить новые патриотические песни – в перерывах между защитой на блокпостах и в терробороне.

KALUSH ORCHESTRA – Stefania

Тарас Боровок – Байрактар

PROBASS ∆ HARDI – ДОБРОГО ВЕЧОРА

Христина Соловій – Українська лють

«Батько наш – Бандера, Україна – мати!» – українська патріотична пісня.

Скрябін – Москалі Хворі Люди

NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – Я – УКРАЇНА

Монатик – стих в поддержку украинского народа

Бумбокс – Ой у лузі червона калина

LT United – You Are The Winners, Ukraina

Океан Ельзи – Не твоя війна

Сергій Бабкін – Я Солдат

Русский военный корабль, иди нах*й

Макс Барских – Буде весна

А это песня Сухопутных войск ВСУ – «Я счастливый!»

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні Люди

Гурт Шабля – Браття Українці (Гімн Оборони України)

