Военные и патриотические песни, которые поднимают дух украинцев и дарят надежду на победу Украины
24 февраля Россия напала на территорию Украины и начала кровавую и жестокую войну против украинских военных и простых людях. Войска РФ коварно и безпощадно обстреливают дома гражданских лиц, занимаются мародерством, издеваются над пенсионерами, женщинами и детьми и совершают множество преступных действий. Их жестокость не знает границ! Они пытаются сломать дух украинского народа и оккупировать все территории Украины, даже если придется стереть с лица земли ее жителей.
За эти двадцать дней дух украинцев не был сломлен, наоборот – все объединились в своей борьбе против оккупанта. Каждый делает свое дело и помогает как может. Многие музыканты успели выпустить новые патриотические песни – в перерывах между защитой на блокпостах и в терробороне.
KALUSH ORCHESTRA – Stefania
Тарас Боровок – Байрактар
PROBASS ∆ HARDI – ДОБРОГО ВЕЧОРА
Христина Соловій – Українська лють
«Батько наш – Бандера, Україна – мати!» – українська патріотична пісня.
Скрябін – Москалі Хворі Люди
NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – Я – УКРАЇНА
Монатик – стих в поддержку украинского народа
Бумбокс – Ой у лузі червона калина
LT United – You Are The Winners, Ukraina
Океан Ельзи – Не твоя війна
Сергій Бабкін – Я Солдат
Русский военный корабль, иди нах*й
Макс Барских – Буде весна
А это песня Сухопутных войск ВСУ – «Я счастливый!»
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні Люди
Гурт Шабля – Браття Українці (Гімн Оборони України)
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