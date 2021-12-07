Интересно то, что некоторые домашние растения влияют совсем не положительно, а очень даже наоборот. Растения вампиры, которые воруют человеческую энергию – не такая уж и редкость

Давайте разберемся, какие растения лучше не приносить в дом!

Плющ

Отношение к растениям меняется в зависимости от региона. Например, в наших краях считается что плющ – растение с негативной энергетикой и дома его лучше не держать.

Плющ pixabay.com

Более того, по поверьям - плющ отгоняет от дома мужчин. А вот в Британии плющ считается оберегом от зла и ведьм. Кстати старинные дома поросшие плющом – не случайность, это намеренное действие для предупреждения пожаров, ведь плющ не горит.

Папоротник

Часто можно прочесть, что папоротники дома держать не стоит, потому что они вытягивают на себя положительную энергетику, портят настроение и притягивают неудачи.

Папоротник pixabay.com

Если в это верить, то вполне возможно, что именно так и будет. Но есть и другое восприятие. Например, в некоторых странах, считают, что папоротник исправляет климат в помещении, забирая все склоки и скандалы. И чем чаще в вашем доме негативная атмосфера, тем нужнее вам это растение.

Кстати, считается, что если растение засохло, то оно отвело от вас серьезные неприятности.

Бальзамин

Существует поверье, что появление цветка грозит алкогольной зависимостью хозяину дома, а также принесет конфликты.

Бальзамин pixabay.com

В других же странах, напротив, рекомендуют держать дома это растение, так как он забирает на себя любой негатив и способствует созиданию.

Монстера

Само название говорит за себя. Растение – монстр, которое сожрет всю положительную энергетику, принесет неудачи, разброд и шатания. Такую славу растение обрело потому что, во-первых, это лиана, а во-вторых, первые исследователи тропиков, видели, как воздушные корни монстеры протыкают скелеты.

Монстера pixabay.com

Так и закрепилось за растением такая темная молва. На востоке же, напротив, к монстере относятся более чем положительно. Ее часто ставят у двери, так как считают ее надёжным защитником дома и его жителей. Также, считается, что человек, который постоит рядом с монстерой избавиться от дурных мыслей, станет более рассудительным и спокойным.

Научный факт: монстера не позволяет развиваться вирусам и грибкам, а также уменьшает количество пыли.

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