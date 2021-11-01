Считается, что у растений есть характер, а потому, чтобы найти с ними общий язык, необходимо знать, в какой день недели лучше приобретать зеленое комнатное украшение

Астрологи утверждают, что каждый день недели наделен своим значением, а потому и растения, купленные в разные дни, по-разному будут влиять на домочадцев.

Растение, купленное в понедельник, поможет снять стресс и успокоить нервную систему, поскольку покровительницей понедельника является Луна, а она, как известно, отвечает за эмоциональный настрой в семье.

Покровитель вторника – Марс. Эта планета влияет на скорость принятия решений, помогает в достижении поставленных целей, а еще является покровителем мужчин. Приобретенное во вторник растение поможет избавиться от апатии и достичь поставленных целей.

Меркурий влияет на события среды, помогает развивать память, красноречие и внимание. Считается, что если купить растение в среду и поставить его возле рабочего места, это поможет повысить трудоспособность и концентрацию.

Когда лучше покупать растения и что говорит об этом астрология pixabay.com

Покровитель четверга – Юпитер. Влияние этой планеты помогает людям определить свои жизненные цели. Если приобрести комнатное растение в четверг, можно надеяться на то, что оно поможет реализовать амбиции и жизненные планы.

Венера сопутствует пятнице, эта чувственная планета поможет сделать жизнь более комфортной и эмоционально насыщенной. Цветок, купленный в этот день, позволит раскрыть чувства и избавиться от душевных страданий.

Субботе покровительствует Сатурн, который защищает от невзгод, отводит от дома проблемы и болезни.

Покровителем воскресенья является Солнце, дарящее добро, яркие эмоции и положительные изменения в жизни. Поэтому растение, появившееся в доме в этот день, позволит сделать жизнь чуточку лучше.

Вам будет интересно почитать на Ivona: