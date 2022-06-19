Українцям допомогає весь світ - від простих людей до колишного мера міста Нью-Йорк

20 червня Київ відвідає Джордж Патакі – американський політик, адвокат і колишній губернатор штату Нью-Йорк. Мета візиту – пошук партнерів та організацій, що займаються розміщенням тимчасово переміщених українців, які втратили дім через війну та потребують допомоги у вигляді тимчасового житла.

Джон Патакі

Благодійний центр George Pataki Leadership Center з перших днів війни надає модульні будинки для українських переселенців. На сьогодні GPLC вже доставив 40 таких домівок, частину з них, наприклад, передали до Закарпаття. Ще 150 модулів заброньовано для цивільних мешканців та військових. Тепер американський політик і його фонд шукають партнерів для збільшення масштабів ініціативи й залучення додаткової допомоги Україні.

фото: прес-служба Джона Патакі

Облаштувати модульне містечко дуже просто. Будинки перевозяться автомобільним транспортом і за кілька хвилин встановлюються на обраній ділянці. У результаті з’являється житловий простір площею понад 37 кв. м, де можна облаштувати спальні місця, а також вбиральню між самими модулями. Згодом будинки можна зібрати й перевезти в будь-яке інше місце.

Нові модульні будинки для українців

«Це тільки перші кроки. Наша мета — надати тимчасовий прихисток людям, доки вони не отримають місце для постійного проживання. Ми плануємо створити й передати стільки домівок, скільки зможемо», — зазначає Джордж Патакі.