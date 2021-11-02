В ноябре природа переходит в фазу покоя и сна и готовится к зиме, а что говорит об этом месяце лунный календарь - читайте дальше

До наступления морозов можно посадить и подсеять в заранее подготовленные грядки цветы, зелень, луковичные растения. Новолуние и полнолуние подавляют рост и развитие растений. Посевы и посадки в эти дни очень неблагоприятны. Растущая Луна способствует росту надземных частей растений, а вот спадающая — развитию корневищ и клубней. Именно поэтому в периоды спадающей Луны лучше работать с корнеплодами, луковичными и клубневыми культурами, а в период растущей – с зеленью и всем, что приносит урожай над почвой.

Фазы Луны в ноябре 2021 года

Убывающая Луна – до 4 ноября и с 20 ноября

– до 4 ноября и с 20 ноября Новолуние – 5 ноября

– 5 ноября Растущая Луна – с 6 по 18 ноября

– с 6 по 18 ноября Полнолуние – 19 ноября

Благоприятные дни для посева:

Однолетние цветы: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Многолетние цветы: 8, 9, 12, 13, 14, 17

Луковичные цветы: 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица): 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен: 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Лук на репку: 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Лук на перо: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Чеснок: 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Капуста: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17

Неблагоприятные дни для посевов и посадок: 4, 5, 10, 11 и 19 ноября.

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