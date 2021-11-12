Пожарные разделись для календаря ради благотворительности

Каждый год спасатели Австралии снимаются в откровенных фотосессиях и выпускают календарь на предстоящий год для благотворительной акции.

Отмечается, что все полученные деньги от продажи календарей, идут на благотворительность. Первый раз спасатели обнажились в 1993 году, для поддержки детских больниц. В 2021 году мужчины позировали на камеру с разными животными, поддержав инициативу по их защите.

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Пожарные выпустили шесть календарей: «Классический», «Коты», "Собаки», «Кони», «Разные животные» и «Летняя версия». Их можно купить с любой точки мира, а стоимость одного экземпляра составляет 14, 02 евро.

Новый Firefighter`s Calendar включает довольно смелые снимки, на которых спасатели позируют с птицами, конями, собаками, котами, коалой, утенком и другими животными, демонстрируя свое спортивное тело без верхней одежды.

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