Когда в Украине переведут часы осенью 2021 и в каких странах тоже это делают?

В Украине осенью 2021 года будут переводить часы, как и прежде. Несмотря на многочисленные попытки парламентариев отказаться от этой традиции, переход на зимнее и летнее время в Украине до сих пор существует. Традиционно, перевод часов происходит в последнее воскресенье октября, а в 2021 это произойдет в ночь с 30 на 31 октября. Стрелки часов переведут на час назад, так что у вас будет на час больше времени выспаться в выходной.

Перевод часов на летнее и зимнее время: когда появился

Практика переходить на летнее и зимнее время впервые появилась в Европе в начале ХХ века. После Первой Мировой войны Германия таким образом пыталась экономить уголь. Позже ее опыт переняла Великобритания. В Украине часы начали переводить только в 1981-м вместе со всеми республиками СССР. Это делалось для экономии электроэнергии.

В каких странах переводят часы, а в каких — нет

В связи с критикой системы перевода времени все больше стран отказывается от такой идеи. Противники идеи перевода часов говорят о небольшом экономическом эффекте и о вреде для здоровья людей. Действительно, согласно статистике, в период перехода на другое время увеличивается количество инсультов и обращений в скорую. Тем не менее около 100 стран все еще продолжают переводить часы.

В каких странах переводят часы: Австралия, Австрия, Аландские острова, Албания, Андорра, Багамские острова, Бельгия, Бермуды, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Гаити, Германия, Генси, Гибралтар, Государство Палестина, Гренландия, Греция, Дания, Джерси, Израиль, Иордания, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Республика Косово, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Македония, Мальта, Мексика, Молдавия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Остров Мэн, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, САДР, Самоа, Сан-Марино, Сен-Пьер и Микелон, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, США, Теркс и Кайкос, Тонга, Украина, Фареры, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония.

Тем не менее многие страны отказываются от такой практики. Первопроходцем была Япония, там отменили переход еще в 1950-е годы. США и Германия уже отказывались от перевода часов, но со временем вернулись к такой практике.

Из стран-соседок Украины часы не переводят в России и Беларуси. Там перестали это делать еще в 2011 году. Кстати, отменить переход на летнее и зимнее время тогда же хотели и в Украине, но из-за критики перевод часов не отменили.

В ЕС думают над отменой зимнего и летнего времени, однако страны по-прежнему переводят часы и перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября, как и в Украине.

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