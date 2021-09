Даже, если вы заядлый путешественник вряд ли слышали о таких фактах

Сегодня, 27 сентября, отмечают Международный день туризма. И хоть путешествия из-за пандемии коронавируса усложнились, заядлые туристы продолжают открывать для себя самые интересные и непостижимые места. А редакция Ivona решила вспомнить, как начинался туризм и назвать самые интересные факты о путешествиях и путешественниках.

8 фактов о туризме, о которых вы не слышали

Термин «туризм». Слово туризм появилось во Франции в XVIII веке, а приблизительный перевод – путешествие ради удовольствия. Популяризатором нового словечка выступил Стендаль, который выпустил книгу «Воспоминания туриста».

Первый турагент. Первым турагентом называют англичанина Роберта Смарта, который в 1822 году начал регистрировать пассажиров на пароходы, которые курсировали по Бристольскому каналу, а потом и устраивать для клиентов плавание в Дублин.

Томас Кук Getty Images

Первый туроператор. Первым туроператором и отцом «пакетного туризма» называют Томаса Кука. В июле 1841-го земляк Смарта организовал первую поездку на поезде для 570 рабочих между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. Таким образом он решил бороться с пьянством. Рабочие от поездки были в восторге и Кук стал организовывать их регулярно. Цена на путешествия была низкой из-за большого количества участников. Так и появились групповые туры. Кстати, Кук организовал агентство «Томас Кук и сын», которое начало организовывать поездки по многим городам Европы, а позже и в США. Агентство просуществовало до 2019 года, когда было объявлено о банкротстве и принудительной ликвидации.

Первый отель all inclusive. Казалось бы, отели all inclusive родились в Турции и оттуда распространились по миру. На самом деле это не так. Первый отель all inclusive придумал бельгиец доктор Жерар Блиц. На одном из островов Карибского бассейна Жерар основал отель этого формата более 60 лет назад. Своим клиентам он предложил заплатить больше, но за все сразу и эта идея пришлась по душе американцам, которые тогда переживали экономический кризис. После формат all inclusive распространился на круизные лайнеры, а в Турцию попал лишь в 70-х годах.

Индивидуальные путешествия. Первые индивидуальные путешествия изобрел также англичанин Томас Беннет. Во время работы секретаря у британского консула в Норвегии он начал организовывать индивидуальные театральные туры в Норвегию, а с 1850-го предоставлял туристам индивидуальные маршруты, транспорт, питание и туристическое снаряжение, договаривался о брони гостиниц и трансфере.

Парфенон в Греции depositphotos.com

Сувениры. Среди туристов была популярна традиция забирать с собой кусочек старины. Это всерьез беспокоило власти Афин, поэтому они нанимали специальных рабочих, которые раскидывали возле Парфенона специально привезенные кусочки мрамора. И достопримечательность цела, и туристы рады.

Зачем красть соседского гнома. В 1980-е годы в Европе появилась традиция забирать с собой в путешествие соседского садового гнома. Скульптуру похищали, а на ее месте оставляли записку: «Хочу увидеть мир, скоро вернусь». Во время путешествия гнома фотографировали на фоне достопримечательностей, а после поездки возвращали хозяевам вместе со снимками.

Космический туризм depositphotos.com

Космический туризм. В 2021-м начались активные путешествия в космос. Такие необычные путешествия предлагают компании Бренсона, Безоса и Маска. 11 июля частный полет в космос совершил Ричард Бренсон, 20 июля – Джефф Безос. В отличие от Бренсона Безос отправил свой корабль за границу космоса. Хотя официально первым космическим считается Деннис Тито, который совершил полет на Орибту в 2001 году.

