Проект HELP Chornobyl сочетает функционал IT-стартапа и социальную миссию

Хороший юрист стоит дорого. Когда он нужен человеку, у которого нет денег, чтобы получить законные выплаты - это замкнутый круг. Именно этот круг и призван разорвать стартап HELP Chornobyl: автоматизированный онлайн-сервис квалифицированной юридической помощи ликвидаторам, что помогает получить гарантированные государством выплаты.

«Не так сложно было в 1986, как сегодня получить свои законные выплаты», — говорят ликвидаторы, которых по данным Минсоцполитики в Украине около 200 000, и еще полтора миллиона пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986-м, даже не зная какие последствия могут быть, Герои-ликвидаторы рисковали своей жизнью, ради жизни миллионов людей по всему миру. Сегодня они нуждаются в нашей с вами помощи, чтобы получить то, что определено им по закону.

Из-за постоянных изменений в законодательстве, отсутствия общего электронного реестра пострадавших и ликвидаторов, потери данных и устаревшей бюрократической системы, они находятся в постоянном процессе отстаивания своих выплат. Иногда, получение этих выплат отражается на резком снижении уровня их жизни. После радиационного облучения в 86-м, ликвидаторы имеют негативные последствия для здоровья, которые проявляются со временем все больше, а лечение их стоит очень дорого.

«Проблемы чернобыльцев для многих невидимые, как радиация, но — так же разрушительны. Они замалчиваются — так же, как когда замалчивалась катастрофа. А люди, чьи вопросы на бумаге вроде давно уже решены, в реальности остаются один на один со своей бедой, без юридической помощи, которую они просто не могут себе позволить», — отмечает Валерий Коршунов, основатель проекта, председатель МОО «Европейский институт Чернобыля», культурный деятель, член Общественного Совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Его команда уже более четырех лет реализует социальные, образовательные и культурные проекты на тему Чернобыля, и за это время узнала о десятках и сотнях историй борьбы людей с бюрократической машиной за свои, гарантированные законом, социальные выплаты.

Некоторые из этих вопросов даже решаются. Например, 7 апреля 2021 Конституционный Суд признал неконституционной норму закона 2014 года, по которому Верховная Рада уменьшила пенсии по инвалидности гражданам Украины, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, и оставила без надлежащих выплат около 40 000 ликвидаторов на 7 лет. После многих лет в судах, наконец есть шанс вернуть недополученные выплаты для этих 40000 героев!

В Украине заработал проект HELP Chornobyl пресс служба

В то же время, отдельные дела, так и остаются нерешенными. Ведь работа юристов по их решению стоит дороже выплат, которые в результате получает ликвидатор. Такие дела чаще всего становятся системными, поэтому проект HELP Chornobyl работает над их автоматизацией, чтобы иметь возможность одновременно помочь большому количеству человек.

Как действует HELP Chornobyl?

Разработчики HELP Chornobyl создали единую онлайн систему, куда ликвидаторы могут обратиться за бесплатной первичной юридической консультацией. Приобщили к проекту опытных профильных юристов, которые много лет работают с ликвидаторами, и вместе разработали CRM систему, которая автоматизирует значительную часть их бумажной работы, которая отнимает много времени, чем значительно повышает стоимость услуги.

По данным, которые пользователь самостоятельно вносит на портале HelpChornobyl.com, онлайн-система может сама, бесплатно для заявителя, сгенерировать типичные письма, жалобы, обращения, профильные юристы уже отправляют в нужные инстанции.

В дальнейшем, кроме бесплатной онлайн консультации, в HELP Chornobyl появится перечень юридических услуг, которые могут быть решены онлайн, а также отдельная страница, где каждый сможет помочь некоторым ликвидаторам в трудном положении по системе донейтов.

Проект HELP Chornobyl был разработан МОО Европейский Институт Чернобыля в рамках проекта «3D Project: Развитие вопреки препятствиям. Устойчивое гражданское общество во времена пандемии и в будущем», выполняемый Фондом Восточная Европа при финансовой поддержке Европейского Союза, и реализуется при партнерстве Национального музея «Чернобыль», МОО «Центр Припять.ком», проекту ARTEFACT.

Запуск стартапа HELP Chornobyl именно сейчас — особенно актуально, ведь цифровая трансформация происходит в разных сферах нашей жизни, что дает возможности для улучшения жизни уязвимых социальных групп.

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