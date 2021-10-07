Как стильно оформить жилище, чтобы оно приносило вам не только эстетическое удовольствие, но и привлекало в дом счастье и успех - читайте дальше

Входная дверь

Безусловно, функционал и практичность входной двери должны стоят на первом месте при выборе этого элемента. Однако не стоит пренебрегать и ее внешним видом, ведь она - лицо вашего жилища. Выбирая оттенки и материалы, обратите внимание на светлое дерево (или орнамент, его имитирующий), вроде бука, груши, липы или дуба (не мореного). Привлечет в дом удачу и яркий венок или гирлянда из цветов. Главное - чтобы внешний вид вашей двери вызывал у вас чувство защищенности и покоя.

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Спальня

Кровать - главный элемент и средоточие всей энергетики спальни. Согласно фэншуй, разместить ее лучше всего на юго-западной стороне комнаты. Так во время отдыха вы будете наполняться силой и хорошим настроением для грядущего дня. Постельное белье лучше всего выбирать мягких оттенков розового и персикового - эти цвета привлекут партнера, если вы одиноки, и будут вносить гармонию в уже имеющиеся отношения. Не лишним будет также обзавестись парочкой статуэток или элементами декора, выполненными из камней-талисманов хозяев жилища. Их лучше всего разместить в правом углу комнаты.

Такие незамысловатые украшения будут защищать дом от дурного глаза и приносить любовную энергетику.

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Если вы ищете гармонии в отношениях с партнером, убедитесь, что вещи в вашей спальне нашли свою пару.

Да будет свет! И цвет!

Южная и юго-западная сторона вашего жилища должны быть настоящим оазисом, полным цветов и света. Именно в этих направлениях лучше всего разбить маленький домашний сад, или же ставить вазу со свежими цветами, если к выращиванию растений душа у вас не лежит. Цветы нужно выбирать цвета солнца - от желтого до ярко-красного.

По фэншуй лучше всего дома выращивать гибискус, бегонию и камелии, ставить в вазу - пионы и розы.

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Кухня

При обустройстве кухни придерживайтесь следующих правил:

рабочее место для приготовления пищи лучше всего разместить на восточной стороне

урна для отходов нужно ставить от источников воды (так что шкафчик под раковиной - не самое удачное для нее место)

украшайте кухню живыми цветами регулярно

не используйте часы в качестве кухонного декора

зеркальные поверхности на кухне - плохая идея

все, что ломается в этой комнате (от разбитого блюдца до протекшего крана) необходимо выбрасывать или чинить незамедлительно.

Для оформления кухни выбирайте свежие «аппетитные» цвета, орнаменты с изображением природы. Кухня - второе помещение в доме (после спальни), где человек проводит больше всего времени. Поэтому крайне важно, чтобы во время приготовления и приема пищи вы чувствовали гармонию и умиротворение.

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