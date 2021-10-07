Как привлечь счастье и здоровье с помощью фэншуй?
Входная дверь
Безусловно, функционал и практичность входной двери должны стоят на первом месте при выборе этого элемента. Однако не стоит пренебрегать и ее внешним видом, ведь она - лицо вашего жилища. Выбирая оттенки и материалы, обратите внимание на светлое дерево (или орнамент, его имитирующий), вроде бука, груши, липы или дуба (не мореного). Привлечет в дом удачу и яркий венок или гирлянда из цветов. Главное - чтобы внешний вид вашей двери вызывал у вас чувство защищенности и покоя.
Спальня
Кровать - главный элемент и средоточие всей энергетики спальни. Согласно фэншуй, разместить ее лучше всего на юго-западной стороне комнаты. Так во время отдыха вы будете наполняться силой и хорошим настроением для грядущего дня. Постельное белье лучше всего выбирать мягких оттенков розового и персикового - эти цвета привлекут партнера, если вы одиноки, и будут вносить гармонию в уже имеющиеся отношения. Не лишним будет также обзавестись парочкой статуэток или элементами декора, выполненными из камней-талисманов хозяев жилища. Их лучше всего разместить в правом углу комнаты.
Такие незамысловатые украшения будут защищать дом от дурного глаза и приносить любовную энергетику.
Если вы ищете гармонии в отношениях с партнером, убедитесь, что вещи в вашей спальне нашли свою пару.
Да будет свет! И цвет!
Южная и юго-западная сторона вашего жилища должны быть настоящим оазисом, полным цветов и света. Именно в этих направлениях лучше всего разбить маленький домашний сад, или же ставить вазу со свежими цветами, если к выращиванию растений душа у вас не лежит. Цветы нужно выбирать цвета солнца - от желтого до ярко-красного.
По фэншуй лучше всего дома выращивать гибискус, бегонию и камелии, ставить в вазу - пионы и розы.
Кухня
При обустройстве кухни придерживайтесь следующих правил:
- рабочее место для приготовления пищи лучше всего разместить на восточной стороне
- урна для отходов нужно ставить от источников воды (так что шкафчик под раковиной - не самое удачное для нее место)
- украшайте кухню живыми цветами регулярно
- не используйте часы в качестве кухонного декора
- зеркальные поверхности на кухне - плохая идея
- все, что ломается в этой комнате (от разбитого блюдца до протекшего крана) необходимо выбрасывать или чинить незамедлительно.
Для оформления кухни выбирайте свежие «аппетитные» цвета, орнаменты с изображением природы. Кухня - второе помещение в доме (после спальни), где человек проводит больше всего времени. Поэтому крайне важно, чтобы во время приготовления и приема пищи вы чувствовали гармонию и умиротворение.
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