Новолуние в мае совпадает с сатанинскими лунными сутками

Черное новолуние 30 мая 2022: что можно и нельзя делать в этот день pixabay.com

В понедельник, 30 мая, в 14:30 по Киеву нас ждет новолуние с мистическим названием "Черная луна". Астрологи утверждают, что любое подобное астрологическое явление — сильный энергетический период, который по-особому влияет на каждого человека. Луна вступает в новую фазу и обладает мощным воздействием на все живое на Земле, потому важно знать, что именно стоит делать в этот период, а какие дела лучше отложить.

Отметим, что обычно влияние новолуния проявляется в том, что люди испытывают нехватку сил, потребность в отдыхе, обостряются хронические заболевания. Сильнее воздействие этого астрологического явления испытывают мужчины. Они становятся раздражительными, напряженными, резкими по отношению к окружающим. Женщины в свою очередь под влиянием Луны испытывают слабость и вялость.

Черное новолуние совпадает с днем Гекаты (29 мая 03:25 до 30 мая 03:40), который называют сатанинские лунные сутки. В этот день возрастает количество ДТП, несчастных случаев, плохих снов и панических атак. Лучше всего в день Гекаты заниматься медитацией и не планировать какие-то серьезные дела.

Что нельзя делать 30 мая 2022 года:

Подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки;

Выходить замуж и венчаться;

Начинать новые дела – речь об учебе, работе, переезде, подачи документов куда-либо;

Менять место жительство, в том числе временно, например, отправляться в отпуск;

Ссориться с близкими и обижаться;

Делать крупные покупки;

Назначать важные деловые встречи;

Носить с собой большие суммы денег;

Руководствоваться эмоциями.

Несмотря на некоторые негативные аспекты астрологического явления, эксперты считают, что новолуние – это всегда период обновления. Новая фаза Луны – отличный период для очищения. Можно с легкостью сесть на диету, заняться детоксом, избавиться от накопившихся ненужных вещей – разобрать шкафы, убраться в квартире, побыть наедине с собой, отдохнуть, перезагрузиться. Проведите этот день с близкими, а также сосредоточьтесь на завершении старых дел.

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