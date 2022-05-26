Черное новолуние: что можно и нельзя делать 30 мая 2022
В понедельник, 30 мая, в 14:30 по Киеву нас ждет новолуние с мистическим названием "Черная луна". Астрологи утверждают, что любое подобное астрологическое явление — сильный энергетический период, который по-особому влияет на каждого человека. Луна вступает в новую фазу и обладает мощным воздействием на все живое на Земле, потому важно знать, что именно стоит делать в этот период, а какие дела лучше отложить.
Отметим, что обычно влияние новолуния проявляется в том, что люди испытывают нехватку сил, потребность в отдыхе, обостряются хронические заболевания. Сильнее воздействие этого астрологического явления испытывают мужчины. Они становятся раздражительными, напряженными, резкими по отношению к окружающим. Женщины в свою очередь под влиянием Луны испытывают слабость и вялость.
Черное новолуние совпадает с днем Гекаты (29 мая 03:25 до 30 мая 03:40), который называют сатанинские лунные сутки. В этот день возрастает количество ДТП, несчастных случаев, плохих снов и панических атак. Лучше всего в день Гекаты заниматься медитацией и не планировать какие-то серьезные дела.
Что нельзя делать 30 мая 2022 года:
- Подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки;
- Выходить замуж и венчаться;
- Начинать новые дела – речь об учебе, работе, переезде, подачи документов куда-либо;
- Менять место жительство, в том числе временно, например, отправляться в отпуск;
- Ссориться с близкими и обижаться;
- Делать крупные покупки;
- Назначать важные деловые встречи;
- Носить с собой большие суммы денег;
- Руководствоваться эмоциями.
Несмотря на некоторые негативные аспекты астрологического явления, эксперты считают, что новолуние – это всегда период обновления. Новая фаза Луны – отличный период для очищения. Можно с легкостью сесть на диету, заняться детоксом, избавиться от накопившихся ненужных вещей – разобрать шкафы, убраться в квартире, побыть наедине с собой, отдохнуть, перезагрузиться. Проведите этот день с близкими, а также сосредоточьтесь на завершении старых дел.
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