Когда полная и новая Луна в феврале 2023 года.

Полнолуние – это критическое лунное событие происходит раз в месяц и, как доказано, оказывает на нас очень сильное влияние. Полнолуние меняет наш режим сна, некоторые исследования даже предполагают, что полнолуние связано с бессонницей. Кроме того, это также увеличивает число рождений.

Теперь, с астрологической точки зрения, Полнолуние представляет собой идеальное время, чтобы пожинать плоды Новолуния. В этой статье мы расскажем, когда полная луна в феврале и когда новая луна в феврале в 2023 году.

Полнолуние в феврале 2023; фото: pixabay.com

Полнолуние в феврале 2023

Полнолуние в феврале 2023 года может быть временем для вознаграждения, если вы отдали все свои силы во время цикла Новолуния. Если вы были пассивны и ленивы во время цикла Новолуния, в данном случае Полнолуние действует как фаза просветления, она также может символизировать откровение, прояснение или даже кризис, что позволяет вам переориентироваться и действовать по-другому после этого.

Когда полная Луна в феврале 2023 года: дата и время

Полнолуние состоится 5 февраля 2023 года в 20:28 в знаке Льва. Полнолуние во Льве, огненном знаке, — энергичное и амбициозное полнолуние. Оно связано с Сатурном, Марсом и Ураном, и поощряет нашу волю, укрепляет наш дух синтеза и делает нас более уверенными. Это освобождающее Полнолуние, оно помогает нам преодолевать препятствия для достижения наших желаний.

Кроме того, оно побуждает нас заботиться о себе, о своем имидже и развивать в творчестве. Он также советует нам следовать своему сердцу, быть щедрыми и благородными.

Полная Луна в 2023 году; фото: pixabay.com

Новолуние в феврале 2023

Новолуние представляет собой новое начало и происходит, когда Солнце и Луна находятся на одной стороне Земли. В течение этого цикла лик Луны, который мы видим с Земли, не освещается солнечным светом. С Земли мы не можем увидеть Новолуние в небе, если только не происходит солнечное затмение, когда Луна находится прямо перед Солнцем.

Этот период символизирует второй шанс и чистый лист. Если во время Полнолуния у вас что-то пошло не так, и вы допустили ошибки, которых не должны были совершать, здесь вам будет предоставлена ​​вторая попытка. Вот почему это идеальное время, чтобы медитировать, планировать и организовывать свои следующие шаги.

Когда новая Луна в феврале 2023: дата и время

Новолуние состоится 20 февраля в 9:06. Вы можете воспользоваться преимуществами этого события во многих аспектах своей жизни. От ухода за волосами, диеты, садоводства до секса — максимально используйте это время, чтобы внести изменения в свою жизнь.

Новолуние в феврале 2023 года – важное время для всех нас. Все, что вы делаете, все, что вы сеете в это время, будет иметь последствия, и вы будете пожинать плоды, как хорошие, так и не очень, во время следующего Полнолуния. Это время действовать и заводить новые привычки.

Фазы Луны на февраль 2023:

Новолуние: 20 февраля в 9:06

Полнолуние: 5 февраля в 20:28

Растущая Луна: 1-4 февраля и 21-28 февраля

Убывающая Луна: 6-19 февраля

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