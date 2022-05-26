Як міжнародна компанія допомагає українським лікарням і пацієнтам, купуючи необхідне обладнання

У партнерстві з українським благодійним фондом «Твоя Опора» компанія Freedom Finance Europe Ltd закупила медичне обладнання на суму 9,5 млн гривень.

Світ не лишається осторонь війни в Україні — свою підтримку та допомогу нам надає майже вся міжнародна спільнота, благодійні фонди та приватні компанії. Онлайн-брокер Freedom Finance Europe, що відкриває клієнтам доступ до фондових ринків США, Європи та Азії, пожертвував 9,5 млн гривень на допомогу українським дитячим лікарням.

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Завдяки співпраці з благодійним фондом «Твоя Опора» буквально за тиждень на цю суму вдалося купити обладнання екстреного класу. Воно вже працює та рятує життя у медзакладах трьох областей. Це Дніпропетровщина, Миколаївщина та Київщина.

фото: «Твоя Опора»

«Це дуже важливе обладнання, яке допоможе врятувати багато життів наших маленьких українців, — пояснює засновниця благодійного фонду «Твоя Опора» Валерія Татарчук. — Ми не перестаємо дякувати нашим міжнародним партнерам за їхню небайдужість у такий важкий для нас час».

«Ми розуміємо, що діти 一 це наше майбутнє. І особливо щемно, коли бачиш, що наймолодші безвинні українці страждають від російської агресії. Щиро віримо, що нова медична техніка допоможе врятувати не одне маленьке життя. А ще дуже чекаємо дня, коли з кожного куточка нашої України будемо чути радісні вигуки дорослих і діток про нашу з вами перемогу!” 一 додає Марина Бартошек, генеральний директор «Фрідом Фінанс Україна».

Зокрема у лікарню на Київщині закупили чотири комплекти приліжкових моніторів пацієнта PVM-2703, один приліжковий монітор пацієнта PVM-2703 з капнографом. Це обладнання дозволяє моніторувати основні параметри стану пацієнта: артеріальний тиск, сатурацію крові, частоту дихання, частоту пульсу, температуру тощо. Монітори важливі для пацієнтів, які перебувають у важкому стані і потребують ретельного контролю. Також придбали два комплекти мобільних світильників, які допомагають медичному персоналу проводити медичні заходи для лікування та хірургічного втручання.

фото: «Твоя Опора»

У лікарню на Дніпропетровщині закупили два комплекти реанімаційних систем. Вони дають змогу оперативно реагувати на зміни стану дитини та виходжувати новонароджених. Також придбали один комплект цифрового палатного (мобільного) рентген-апарату. Його можна використовувати в операційних, палатах інтенсивної терапії, травматології, ортопедії, відділеннях швидкої допомоги. Коли дитини не можна торкатися, а без проведення рентгену встановити діагноз та/чи пошкодження неможливо, саме цей апарат дозволить провести дослідження і не нашкодити дитині.

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У лікарню на Миколаївщині закупили комплект анестезіологічної системи з медичним компресором. Цей апарат забезпечує анестезію під час проведення операційних втручань. Це комплексна система, яка поєднує в собі можливості експертного моніторингу, передові технології та засоби вентиляції легень. Придбали також систему ультразвукову діагностичну (УЗД) портативну, що використовується для діагностики захворювань опорно-рухового апарату, в ревматології, малоінвазивних втручаннях, в екстреній медичній допомозі та інтенсивній терапії. Ця система є мобільною, її можна переміщувати, щоби в критичних ситуаціях провести дослідження, яке може коштувати життя дитині.