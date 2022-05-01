Когда ожидать магнитные бури в мае 2022: названы опасные дни
Последний месяц весны будет довольно «богатым» на магнитные бури. В мае геомагнитная обстановка будет нестабильная и к этому нужно быть готовым. Ведь в такие дни метеозависимые люди могут ощущать проблемы со здоровьем.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда ждать магнитные бури?
1 мая – первая магнитная буря мая, геомагнитные колебания средней интенсивности.
7-8 мая – наиболее мощная магнитная буря мая, которая может задеть не только метеочувствительных людей и людей с хроническими болезнями, но и вполне здоровых.
14 мая – магнитная буря средней интенсивности.
17-18 мая – слабые геомагнитные колебания, влияние на людей незначительное.
20-21 мая – незначительная по интенсивности магнитная буря.
26-27 мая – слабая, почти не ощутимая для людей магнитная буря.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Влиянию бурь подвержены метеозависимые, пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В дни повышенной солнечной активности могут наблюдаться такие симптомы:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- слабость;
- повышенное артериальное давление;
- боль в сердце;
- обострение хронических заболеваний;
- бессонница.
Чтобы минимизировать негативное воздействие бури, в опасные даты стоит придерживаться правил здорового образа жизни. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя, энергетиков. Замените их травяным и зеленым чаем. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки. Проводите больше времени на открытом воздухе. Чаще ходите пешком. Перед сном принимайте контрастный душ.
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