Эти дни могут негативно влиять на здоровье человека

Последний месяц весны будет довольно «богатым» на магнитные бури. В мае геомагнитная обстановка будет нестабильная и к этому нужно быть готовым. Ведь в такие дни метеозависимые люди могут ощущать проблемы со здоровьем.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ждать магнитные бури?

1 мая – первая магнитная буря мая, геомагнитные колебания средней интенсивности.

7-8 мая – наиболее мощная магнитная буря мая, которая может задеть не только метеочувствительных людей и людей с хроническими болезнями, но и вполне здоровых.

14 мая – магнитная буря средней интенсивности.

17-18 мая – слабые геомагнитные колебания, влияние на людей незначительное.

20-21 мая – незначительная по интенсивности магнитная буря.

26-27 мая – слабая, почти не ощутимая для людей магнитная буря.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Влиянию бурь подвержены метеозависимые, пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В дни повышенной солнечной активности могут наблюдаться такие симптомы:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

слабость;

повышенное артериальное давление;

боль в сердце;

обострение хронических заболеваний;

бессонница.

Чтобы минимизировать негативное воздействие бури, в опасные даты стоит придерживаться правил здорового образа жизни. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя, энергетиков. Замените их травяным и зеленым чаем. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки. Проводите больше времени на открытом воздухе. Чаще ходите пешком. Перед сном принимайте контрастный душ.

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