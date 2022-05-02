Самые популярные, простые и полезные салаты из продуктов, доступных в мае. Много витаминов и вкуса

Если есть возможность, эти салаты можно готовить на выходные или маленькие семейные праздники в мае. В любом случае они поднимут настроение и желание жить, что в наше время особенно ценно. Приятного аппетита!

1. Салат по-швейцарски

Ингредиенты: салат листовой — 50 г, салат Айсберг — 50 г, руккола — 50 г, сухарики пшеничные — 50 г, лук крымский синий — 2 шт., лимон — 1 шт., маслины (без косточек) — 200 г, орехи грецкие — 100 г, масло оливковое — по вкусу, соль — по вкусу, смесь пряных трав — по вкусу, сахар — по вкусу

Способ приготовления

Отжимаем сок из лимона, добавляем в него соль и пряные травы. Лук нарезаем кубиками и заливаем лимонным соком. Оставляем на 10−15 минут. Салат рвем крупными кусочками, добавляем лук, кусочки орехов, маслины, поливаем маринадом, оливковым маслом и посыпаем сухариками.

Читайте также: Какой будет погода в мае 2022: прогноз синоптика

2. Салат по-сицилийски

Ингредиенты: креветки — 250 г, салат листовой — 1 пучок, кетчуп — 100 г, сметана — 50 г, майонез — 50 г, чеснок (зубчик) — 1 шт.

Способ приготовления

Отвариваем креветки, охлаждаем и очищаем от панциря. Салат рвем крупными кусочками и выкладываем на плоскую тарелку. Сверху на салат кладем креветки и поливаем соусом.

Для соуса смешиваем сметану, майонез, кетчуп и раздавленный чеснок. Перемешиваем до образования однородной массы.

Читайте также: Как правильно хранить продукты во время войны

3. Греческий салат

Ингредиенты: огурец - 50 г, помидор - 60 г, перец болгарский - 50 г, салат листовой - 50 г, сыр фета - 60 г, лук репчатый - 65 г, базилик - 10 г, лимон - 40 г, маслины 30 г, масло оливковое - 80 мл, уксус бальзамический.

фото: pexels.com

Способ приготовления:

Снимаем кожуру огурца и нарезаем крупными кусочками. Так же режем помидор и перец. Рвем крупными кусочками зеленый салат. Смешиваем все ингредиенты. Добавляем маслины и крупные кусочки сыра фета.

Приготовление соуса для греческого салата. Соединяем оливковое масло со специями. Добавляем сок лимона и бальзамический уксус. Перемешиваем и заправляем получившимся соусом салат. Выкладываем салат на тарелку и украшаем листиком базилика.

История салата Цезарь