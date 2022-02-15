Состоялась презентация нового клубного дома на Подоле в отделе продаж OLEGIVSKIY

14 февраля в отделе продаж клубного дома OLEGIVSKIY собрались представители медиа и клиенты группы компаний DIM. Поводом для встречи стало открытие клиентского пространства и День Святого Валентина, который так любят праздновать во всем мире.

Отдел продаж OLEGIVSKIY пресс служба

На пресс-бранч пригласили журналистов ведущих средств массовой информации Украины и потенциальных покупателей, интересующихся приобретением квартиры в одном из лучших районов Киева — на Подоле. Перед гостями с презентацией проекта выступили: Ирина Михалева, директор по маркетингу группы компаний DIM, Анастасия Беленко, директор по продажам группы компаний DIM, Павел Зеленский, бренд-менеджер проектов группы компаний DIM и Артур Кауфман, руководитель отдела продаж клубного дома OLEGIVSKIY.

Гости с интересом слушали спикеров пресс служба

Ирина Михалева, директор по маркетингу группы компаний DIM пресс служба

Анастасия Беленко, директор по продажам группы компаний DIM пресс служба

Артур Кауфман, руководитель отдела продаж клубного дома OLEGIVSKIY. пресс служба

Клубный дом бизнес-класса OLEGIVSKIY возводится на самой высокой точке горы Щекавица, с которой открывается панорамный вид на исторический центр столицы — Воздвиженку и Андреевскую церковь. Дом клубного формата будет иметь переменную этажность — 5-8 этажей, развитую инфраструктуру и качественную придомовую территорию. Чтобы сохранить уникальную архитектуру Подола, новый проект реализуется в стиле сдержанного модерна. Низкая переменная застройка и комбинированный фасад здания гармонично впишутся в окружающее и станут его неотъемлемой частью.

Визуализация OLEGIVSKIY пресс служба

Входная группа клубного дома OLEGIVSKIY пресс служба

Адрес отдела продаж: ул. Верхний Вал, 10. График работы: пн-пт с 09:00 до 19:00, сб-вс с 10:00 до 19:00. Запись на консультацию по номеру телефона: (044) 233 77 52.