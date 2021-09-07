Психологические аспекты кризиса: что делать

Что выбрать? Как выбирать? – стандартные вопросы на жизненной развилке. Ситуация профессионального кризиса в частности, и кризиса среднего возраста в общем - это всегда жизненная развилка.

Многим кажется, что они в тупике. Это не так. Просто варианты путей им не нравятся.

Кризис – это ситуация, когда компромиссные варианты себя исчерпали и вопрос стоит ребром: в одну сторону – медленное угасание, в другую – слишком большие, как кажется, изменения.

Слишком большие, потому что субъективно кажется, что вероятность оправдать усилия невелика, кажется, что усилий придётся затратить много, а получено будет мало. И это действительно так. В старой системе ценностей то, что будет получено на пути изменений – не очень ценно. Это не дача, квартира, машина и комфорт. Точнее, они тоже «в проекте», но далеко не сразу. А развитие, полнота жизни, интерес, гордость собой – это для многих абстрактные концепции, которые, пока их «не распробуешь», не могут дать реальной мотивации.

В кризисе люди растеряны, им сложно сориентироваться ещё и потому, что нет привычки взаимодействовать со своими эмоциональными индикаторами, объективно оценивать их силу.

А это приводит к путанице и слабому контакту с реальностью. Что открывает возможности для самообмана, отрицания важного и приводит к растерянности.

Индикатор первого пути, пути отказа от амбиций и «смирения перед судьбой» - отвращение. Эмоция отвращения в нашей культуре, в общем-то, запрещена к демонстрации и переживанию, поэтому обычно люди замечают, что что-то не так, уже на стадии апатии, когда начинается внутренняя пассивная забастовка, единственный оставшийся у организма способ попытаться прекратить деструктивную деятельность.

Индикатор второго пути – тревога. Тревога – естественная реакция на неопределённость и новизну. Как и отвращение, тревога тоже в нашей культуре под запретом. Даже близкому человеку признаться, что «мне что-то тревожно», кажется глупым, правда? Из-за этого с тревогой входят в контакт через страх. В моей практике терапия профессиональных кризисов регулярно начинается с терапии страха, когда человек обращается с навязчивым страхом, например, «заболеть» или «потерять близких».

Психологические аспекты кризиса: что делать pinterest.com

Единственный эмоциональный индикатор, который более-менее «включён» и к которому часто любят оперировать любители простых советов – это «нравится-не нравится».

Для преодоления привычки нужна сила отвращения, а для преодоления тревоги нужна готовность к методичной работе, осознанное решение создавать для себя новые привычки, новый образ жизни. А иначе – вам не нравится, но вы продолжаете жить по-старому, и не понимаете, что вас держит, или вы точно хотите перемен, но почему-то постоянно их откладываете.

Но это не работает, потому что силы «не нравится» недостаточно, чтобы преодолеть привычное, а силы «нравится» недостаточно, чтобы преодолеть тревогу.

Я утверждаю, что без контакта со своим отвращением и тревогой невозможно преодолеть свой кризис. Однако, в попытке избежать этого контакта, люди часто вместо регулярного выбора пытаются принять однозначное решение, например, что выбор нового – это всегда правильный выбор. Естественно, это неверно, так как лишает надёжных опор в старом, а значит и лишает сил, нужных для изменений.

Выбор между старым и новым – это не единичный выбор, а множественный и постоянный. Для управления своей жизнью нужно выбирать постоянно, один шаг в сторону или поворот руля не выведет вас из привычной колеи, не обеспечит вам устойчивость перед внешним давлением и не защитит от новых соблазнов и инстинктивных попыток уйти от сложных задач.

Осознанно выбрать между старым и новым, между тем как есть, и тем как может стать, можно только находясь в контакте со всеми своими эмоциональными индикаторами. Важно и признать, что нравится, а что нет, и признать, что вызывает отвращение, а что тревогу. Умение работать с этими эмоциями – это навык, поэтому я всегда рекомендую начинать с простого, с самых неважных и ненагруженных взаимодействий.

Автор: Антон Семенов. Психотерапевт. Специализация: психотерапия профессиональных кризисов.

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