Психически нездоровый парень проник в Виндзорский дворец, чтобы убить британскую королеву

В маске и с арбалетом в руках: 19-лений парень пытался убить Елизавету II gettyimages.com

19-летний парень из Саутгемптона в маске и с арбалетом в руках проник в Виндзорский дворец, чтобы убить британскую королеву Елизавету II, пишет The Sun. Он пробрался на территорию монарха 26 декабря, когда она записывала традиционное поздравление к Рождеству, и записал ролик, на котором грозился убить королеву из-за мести.

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Соответствующая видеозапись от преступника появилась в сети незадолго до происшествия. А спустя 24 минуты его задержали офицеры в 500 метрах от личных покоев королевы.

На видео парень позирует в толстовке с капюшоном, маске и с оружием в руках. А на стене позади него виднелось фото плохого парня из «Звездных войн» Дарта Малгуса.

«Мне очень жаль. Прошу прощения за то, что я сделал, и за то, что буду делать. Я попытаюсь убить королеву Елизавету. Это месть за тех, кто погиб в бойне в Джаллианвала Баг в 1919 году. Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы. Я индийский сикх. Меня звали Джасвант Сингх Чайл, меня зовут Дарт Джонс», – сказал преступник.

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Отметим, что в «Звездных войнах» сикхи были врагами рыцарей-джедаев и поклонялись темной стороне «Силы». Тогда как резня Джаллианвала Баг, или Резня в Амритсаре произошла в Индии 1919 года, когда британские колониальные войска застрелили 379 протестующих и ранили около 1200 человек.

По их словам правоохранителей, парень признался, что не рассчитывал остаться в живых.

Парень проник в Виндзорский дворец, чтобы убить британскую королеву thesun.co.uk

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