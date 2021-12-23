Муж принцессы Анны сдал положительный тест на COVID-19

Муж принцессы Анны сэр Тимоти Лоуренс заболел на COVID-19 и теперь не сможет навестить королеву на Рождество. Новости о болезни Лоуренса пришли через несколько дней после того, как Us Weekly подтвердили, что 95- летний правящий монарх не поедет в свое загородное поместье Сандрингем-Хаус, а вместо этого проведет праздничные каникулы в Виндзорском замке второй год подряд.

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Ранее Елизаветы II отменила свою ежегодную рождественскую вечеринку и семейный обед за неделю до этого из-за растущего всплеска COVID-19.

В прошлом году королева отменила торжества в Сандрингеме из-за пандемии. Вместо этого они с мужем принцем Филиппом, который умер в апреле в возрасте 99 лет, остались в Виндзорском замке, где они изолировались во время пандемии в Англии.

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