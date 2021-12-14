СМИ подсчитали, сколько мероприятий посетили наследники Елизаветы II

Кто из королевской семьи в 2021 года работал больше всех: рейтинг Getty Images

В Сети обнародовали рейтинг «самых загруженных» членов королевской семьи Великобритании. Издание Express подсчитало, кто из родственников Елизаветы II посетил больше всех мероприятий.

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Неожиданно лидером списка оказалась единственная дочь королевы и ее покойного супруга, принца Филиппа. Принцесса Анна, которая сейчас занимает только 17-е место в очереди на трон, за год побывала на 368 королевских мероприятиях.

Отмечается, что Анне удалось обогнать старшего брата благодаря тому, что она несколько раз заменяла королеву в Виндзоре во время церемоний награждениями титулами рыцарей, дам и тд. Таким образом, первый в очереди на престол принц Чарльз оказался на второй строчке с результатом 360 официальных мероприятий.

Далее рейтинг самых трудолюбивых членов королевской семьи выглядит так:

3. Принц Уильям — 232 мероприятия

4. Принц Эдвард — 208 мероприятий

5. Елизавета II — 186 мероприятий

6. Камила, герцогиня Корнуолльская — 161 мероприятие

7. Софи, графиня Уэссекская — 151 мероприятие

8. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская — 115 мероприятий

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