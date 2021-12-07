Королевская семья поделилась видеоинструкцией изготовления новогоднего украшения для дома

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Букингемский дворец продолжает делиться секретами подготовки к Новому году. Ранее шеф-повар Елизаветы II рассекретил рецепт традиционного рождественского пудинга. Кроме того, королевская семья показала, как наряжают ее новогоднюю елку.

Теперь же на официальных страницах в соцсетях появилась видеоинструкция по созданию новогодних украшений, а именно рождественских дверных венков.

«Рождественские елки были завезены в Великобританию в конце 18 века королевой Шарлоттой, супругой Георга III. Но это не единственный способ привнести нотку природы в рождественские украшения вашего дома. Цветочники королевского двора рады поделиться своим методом создания традиционного рождественского дверного венка», — говорится в описании к ролику.

Медное кольцо в виде венка

мох

ножницы

Катушка с проволокой

Длинная толстая зелёная проволока для флористов

Листва (сосна, падуб, плющ)

ломтик сушеных фруктов

Палочки корицы

Сушеные сосновые шишки и головки лотоса

новогодняя лента

Веревка для подвешивания

Инструкция по созданию

Сначала нужно прикрепить конец проволоки к медному кольцу, затем вылепить восемь маленьких «сосисок» из влажного мха. Далее следует привязать мох к медному кольцу, но обернуть проволоку вокруг комков, чтобы они оставались на месте. На следующем этапе сделайте грозди листвы, которые могут включать ветки сосны, падуба и ягоды, а потом прикрепите их ко мху. Добавляем украшения к венку: палочки корицы, сушеные сосновые шишки и головы лотоса и привязываем красную бархатную ленту. Используйте веревку или толстую проволоку для петли на обратной стороне венка, чтобы повесить творение на входную дверь.

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