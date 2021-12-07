Флористы Елизаветы II рассекретили, как делают рождественские венки
Королевская семья поделилась видеоинструкцией изготовления новогоднего украшения для дома
Читайте также: Королевская семья поделилась рецептом традиционного рождественского пудингаБукингемский дворец продолжает делиться секретами подготовки к Новому году. Ранее шеф-повар Елизаветы II рассекретил рецепт традиционного рождественского пудинга. Кроме того, королевская семья показала, как наряжают ее новогоднюю елку.
Теперь же на официальных страницах в соцсетях появилась видеоинструкция по созданию новогодних украшений, а именно рождественских дверных венков.
Для изготовления венка вам понадобятся:
«Рождественские елки были завезены в Великобританию в конце 18 века королевой Шарлоттой, супругой Георга III. Но это не единственный способ привнести нотку природы в рождественские украшения вашего дома. Цветочники королевского двора рады поделиться своим методом создания традиционного рождественского дверного венка», — говорится в описании к ролику.
- Медное кольцо в виде венка
- мох
- ножницы
- Катушка с проволокой
- Длинная толстая зелёная проволока для флористов
- Листва (сосна, падуб, плющ)
- ломтик сушеных фруктов
- Палочки корицы
- Сушеные сосновые шишки и головки лотоса
- новогодняя лента
- Веревка для подвешивания
Инструкция по созданию
- Сначала нужно прикрепить конец проволоки к медному кольцу, затем вылепить восемь маленьких «сосисок» из влажного мха.
- Далее следует привязать мох к медному кольцу, но обернуть проволоку вокруг комков, чтобы они оставались на месте.
- На следующем этапе сделайте грозди листвы, которые могут включать ветки сосны, падуба и ягоды, а потом прикрепите их ко мху.
- Добавляем украшения к венку: палочки корицы, сушеные сосновые шишки и головы лотоса и привязываем красную бархатную ленту.
- Используйте веревку или толстую проволоку для петли на обратной стороне венка, чтобы повесить творение на входную дверь.
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