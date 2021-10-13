13 октября отмечают день рождения Маргарет Тэтчер, одной из самых известных британских женщин-политиков

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Увлеклась политикой в 12 лет

Сегодня, 13 октября, Маргарет Тэтчер исполнилось бы 96 лет. Она стала первой женщиной премьер-министром не только в Великобритании, но и во всей Европе. Её избирали на этот пост 3 раза, и она вошла в историю как одна из самых влиятельных политических личностей XX века. В честь дня рождения «Железной леди» вспоминаем 5 удивительных фактов из биографии выдающейся женщины.

Важную роль в воспитании будущего премьер-министра сыграл её отец Альфред Робертс. Он привил Маргарет стремление и желание принимать активное участие в общественной и политической жизни. Своё первое политическое собрание Маргарет Тэтчер посетила в 12 лет, и туда ее также привел отец.

Маргарет Тэтчер Pinterest

Сын «Железной леди» поднял бунт в Экваториальной Гвинеи

В 1953 году Маргарет Тэтчер родила двух близнецов, дети получили имена Кэрол и Марк. Дочь – Кэрол Тэтчер прославилась как журналистка и писательница, большинство её книг посвящено родителям, а вот у сына - Марка Тэтчера - более скандальная молодость. Сын «Железной Леди» был арестован в 2004 в ЮАР по обвинению в подготовке заговора, направленного против правительства Экваториальной Гвинеи. Марк собирался купить самолёт для транспортировки наёмников и хотел устроить путч в африканской стране. Судом он был приговорён к штрафу в полмиллиона долларов и тюремному заключению сроком на четыре года.

Сын Маргарет Тэтчер Марк Pinterest

Разработала рецепт мягкого мороженого

Как ни странно, но первое образование «Железной леди» далеко от политики. Маргарет Тэтчер изучала естественные науки в Оксфордском университете, в частности химию. А после окончания учебы работала в компании по производству продуктов питания, проверяя качество начинки для пирогов, и даже принимала участие в разработке рецепта мягкого мороженого.

Маргарет Тэтчер в лабаратории Pinterest

Каждый вечер готовила ужин для мужа

Маргарет Тэтчер установила суровые порядки не только в Великобритании, но и… на собственной кухне. Будучи премьер-министром 11 лет, Маргарет ни разу не пользовалась услугами повара, а каждый вечер самостоятельно готовила ужин для своего мужа Дэниса.

Маргарет Тэтчер на кухне Pinterest

Английские послы искали лучших парикмахеров для Тэтчер в каждой стране

Как и любая уважающая себя женщина, тем более женщина-политик, Маргарет Тэтчер уделяла большое внимание своему внешнему виду. Огромное значение премьер-министр придавала своей причёске. Так, перед любой зарубежной поездкой посольство Великобритании в стране визита искало самого лучшего местного парикмахера, умеющего пользоваться определённым видом бигуди.

Маргарет Тэтчер Pinterest

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