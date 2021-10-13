День рождения «Железной леди»: 5 удивительных фактов из жизни Маргарет Тэтчер
Читайте также: Сериалу «Рабыня Изаура» 45 лет: что стало и как выглядят главные героиСегодня, 13 октября, Маргарет Тэтчер исполнилось бы 96 лет. Она стала первой женщиной премьер-министром не только в Великобритании, но и во всей Европе. Её избирали на этот пост 3 раза, и она вошла в историю как одна из самых влиятельных политических личностей XX века. В честь дня рождения «Железной леди» вспоминаем 5 удивительных фактов из биографии выдающейся женщины.
Увлеклась политикой в 12 лет
Важную роль в воспитании будущего премьер-министра сыграл её отец Альфред Робертс. Он привил Маргарет стремление и желание принимать активное участие в общественной и политической жизни. Своё первое политическое собрание Маргарет Тэтчер посетила в 12 лет, и туда ее также привел отец.
Сын «Железной леди» поднял бунт в Экваториальной Гвинеи
В 1953 году Маргарет Тэтчер родила двух близнецов, дети получили имена Кэрол и Марк. Дочь – Кэрол Тэтчер прославилась как журналистка и писательница, большинство её книг посвящено родителям, а вот у сына - Марка Тэтчера - более скандальная молодость. Сын «Железной Леди» был арестован в 2004 в ЮАР по обвинению в подготовке заговора, направленного против правительства Экваториальной Гвинеи. Марк собирался купить самолёт для транспортировки наёмников и хотел устроить путч в африканской стране. Судом он был приговорён к штрафу в полмиллиона долларов и тюремному заключению сроком на четыре года.
Разработала рецепт мягкого мороженого
Как ни странно, но первое образование «Железной леди» далеко от политики. Маргарет Тэтчер изучала естественные науки в Оксфордском университете, в частности химию. А после окончания учебы работала в компании по производству продуктов питания, проверяя качество начинки для пирогов, и даже принимала участие в разработке рецепта мягкого мороженого.
Каждый вечер готовила ужин для мужа
Маргарет Тэтчер установила суровые порядки не только в Великобритании, но и… на собственной кухне. Будучи премьер-министром 11 лет, Маргарет ни разу не пользовалась услугами повара, а каждый вечер самостоятельно готовила ужин для своего мужа Дэниса.
Английские послы искали лучших парикмахеров для Тэтчер в каждой стране
Как и любая уважающая себя женщина, тем более женщина-политик, Маргарет Тэтчер уделяла большое внимание своему внешнему виду. Огромное значение премьер-министр придавала своей причёске. Так, перед любой зарубежной поездкой посольство Великобритании в стране визита искало самого лучшего местного парикмахера, умеющего пользоваться определённым видом бигуди.
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