Испанский певец обнародовал видео с подросшей дочерью от Анны Курниковой

Всемирно известный испанский певец и звездный папа Энрике Иглесиас, который недавно намекнул на завершение музыкальной карьеры, очаровал поклонников новым видео с младшей дочерью от брака с российской моделью и теннисисткой Анной Курниковой.

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На своей странице в Инстаграм 46-летний исполнитель обнародовал видео, где малышка Мэри танцевала под трек Final. Девочка, которой 30 сентября исполниться год и 8 месяцев, сидела на кровати и забавно двигалась под папину песню. В ролике можно услышать, как Энрике спрашивает у дочери, кто изображен на заставке плеера. На что Мэри с уверенностью отвечает, что на картинке ее папа.

Напомним, что, кроме годовалой Мэри, Энрике является отцом еще двух детей — двойняшек Николаса и Люси, которые в декабре отметят 4-летие.

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