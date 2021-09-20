Энрике Иглесиас показал, как годовалая дочь танцует под его новый трек
Испанский певец обнародовал видео с подросшей дочерью от Анны Курниковой
Всемирно известный испанский певец и звездный папа Энрике Иглесиас, который недавно намекнул на завершение музыкальной карьеры, очаровал поклонников новым видео с младшей дочерью от брака с российской моделью и теннисисткой Анной Курниковой.
Читайте также: Беременная принцесса Беатрис попала в больницу накануне родовНа своей странице в Инстаграм 46-летний исполнитель обнародовал видео, где малышка Мэри танцевала под трек Final. Девочка, которой 30 сентября исполниться год и 8 месяцев, сидела на кровати и забавно двигалась под папину песню. В ролике можно услышать, как Энрике спрашивает у дочери, кто изображен на заставке плеера. На что Мэри с уверенностью отвечает, что на картинке ее папа.
Напомним, что, кроме годовалой Мэри, Энрике является отцом еще двух детей — двойняшек Николаса и Люси, которые в декабре отметят 4-летие.
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