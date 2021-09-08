Джейми Спирс подал в суд документы о прекращении опекунства над певицей.

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Во вторник, 7 сентября, отец Бритни Спирс подал в суд заявление, в котором отказался от опеки над дочерью. Известно, что решение судья примет 29 сентября, когда состоится следующее слушание по этому делу.

В заявлении говорится, что Джейми Спирс хочет для дочери только самого лучшего, поэтому готов отказаться от опекунства над нею, чтобы осуществить ее желание управлять своей жизнью самостоятельно.

«Она хочет иметь возможность принимать решения относительно своего медицинского обслуживания, решая, когда, где и как часто проходить терапию. Она хочет контролировать деньги, которые зарабатывает на своей карьере, и тратить их без присмотра. Она хочет иметь возможность выйти замуж и родить ребенка, если того пожелает», – отмечается в документе.

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