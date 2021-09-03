Японская принцесса Мако отказалась от положенных ей миллионов: в чем причина
Старшая дочь японского принца Фумихито, 29-летняя принцесса Мако отказалась от королевской жизни ради свадьбы со студентом юридического факультета Кеем Комуро. Пара познакомилась 9 лет назад, а о помолвке объявила в 2017 году.
Читайте также: Боксер Александр Хижняк женился: первые фото со свадьбыПо данным Insider, принцесса и ее возлюбленный поженяться в 2021-м. Точная дата пока не сообщается, но уже известно, что церемония будет скромной. Мако станет первой принцессой которая откажется от официального синтоистского свадебного обряда.
Однако, это не единственная жертва, на которую пойдет племянница императора Нарухито ради любви к «простолюдину». Девушка больше не будет использовать свой титул. Кроме того, она отказалась от финансовой помощи от правительства в размере 143 млн йен (около 1,3 миллионов долларов), которую выплачивают тем, кто потерял королевский статус после вступления в брак. После свадьбы принцесса Мако планирует переехать в США, где сейчас учится ее возлюбленный. После сдачи экзаменов в декабре Кей будет работать в одной из нью-йоркских юридических фирм.
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