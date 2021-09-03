Племянница императора Нарухито отвергла финансовую помощь в размере 1,3 миллионов долларов на начало новой жизни без титула.

Старшая дочь японского принца Фумихито, 29-летняя принцесса Мако отказалась от королевской жизни ради свадьбы со студентом юридического факультета Кеем Комуро. Пара познакомилась 9 лет назад, а о помолвке объявила в 2017 году.

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По данным Insider , принцесса и ее возлюбленный поженяться в 2021-м. Точная дата пока не сообщается, но уже известно, что церемония будет скромной. Мако станет первой принцессой которая откажется от официального синтоистского свадебного обряда.

Принцесса Мако и Кей Комуро Getty Images

Однако, это не единственная жертва, на которую пойдет племянница императора Нарухито ради любви к «простолюдину». Девушка больше не будет использовать свой титул. Кроме того, она отказалась от финансовой помощи от правительства в размере 143 млн йен (около 1,3 миллионов долларов), которую выплачивают тем, кто потерял королевский статус после вступления в брак. После свадьбы принцесса Мако планирует переехать в США, где сейчас учится ее возлюбленный. После сдачи экзаменов в декабре Кей будет работать в одной из нью-йоркских юридических фирм.

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