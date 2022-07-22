В СМИ сообщили, что певица прошла обследование в США

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле снова борется с онкологической болезнью. Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на близких друзей исполнительницы.

По словам источника, у артистки произошел рецидив рака груди, которым она заболела еще в 90-х годах. Тогда благодаря лечению в СЩА произошла ремиссия.

«У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся. Сейчас Лайма уже дома, в Латвии. Рядом с ней муж Андрей, он ее очень поддерживает», – рассказали друзья.

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Также они добавили, что звезда не хочет говорить о рецидиве, потому что, по ее словам, «сейчас неприлично говорить о своих проблемах».

«Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают «как ты чувствуешь себя?», я им отвечаю: «Хорошо лучше». Сейчас неприлично говорить о своих проблемах», – считает артистка.

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К слову, Лайма давно выразила свою политическую позицию, когда в 2018 году отказалась выступать в Крыму, ссылаясь на на санкции, которые ЕС ввел против РФ из-за аннексии украинского полуострова. Тогда же певица еще и заявила, что не имеет ностальгии по Советскому Союзу. И попала под бурю критики российских коллег.

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