Кто из знаменитостей посвятил новые тату борьбе Украины против оккупантов

Украинские звезды шоу-бизнеса и спорта массово делают патриотические тату. Таким образом, знаменитости хотят поддержат наших защитников, которые борятся с российскими оккупантами на фронте.

Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой на левой руке решил набить строчку из песни «Бандерштатівські коломийки» группы Скрябин: «Той, хто любить Україну, мусить бути з нами». Так же на теле шоумена появилась фраза «Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстримом».

Патриотическое тату Евгения Кошевого instagram.com/evgenii.koshevoi

Патриотическое тату Евгения Кошевого instagram.com/evgenii.koshevoi

Музыкальный продюсер Алена Мозговая похвасталась огромной татуировкой на руке в виде тризубца и красных цветов.

Патриотическое тату Алены Мозговой instagram.com/mozgovaolena

Даша Квиткова нанесла на свое тело изображение карты Украины з надписью «Сильная».

Патриотическое тату Даши Квитковой instagram.com/kvittkova

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко сделал на ноге тату в виде герба и вышивки в черном и красном цветах.

Красивое тату сделала и украинская легкоатлетка Елена Колесниченко. Призерка летних Юношеских олимпийских игр 2010 года набила на спине тризубец в желто-синем сердце.

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