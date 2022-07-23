ТОП-5 украинских звезд, которые похвастались патриотическими тату
Украинские звезды шоу-бизнеса и спорта массово делают патриотические тату. Таким образом, знаменитости хотят поддержат наших защитников, которые борятся с российскими оккупантами на фронте.
Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой на левой руке решил набить строчку из песни «Бандерштатівські коломийки» группы Скрябин: «Той, хто любить Україну, мусить бути з нами». Так же на теле шоумена появилась фраза «Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстримом».
Музыкальный продюсер Алена Мозговая похвасталась огромной татуировкой на руке в виде тризубца и красных цветов.
Даша Квиткова нанесла на свое тело изображение карты Украины з надписью «Сильная».
Вратарь «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко сделал на ноге тату в виде герба и вышивки в черном и красном цветах.
Красивое тату сделала и украинская легкоатлетка Елена Колесниченко. Призерка летних Юношеских олимпийских игр 2010 года набила на спине тризубец в желто-синем сердце.
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