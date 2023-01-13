Даша Квиткова побудила инстаграмщиков новой подборкой снимков обсуждать ее материнство и грудь.

Дарья Квиткова сверкнула пятками и похудевшими формами в новом черно-белом фотосете. Жена ведущего Никиты Добрынина выложила четыре фотографии, на которых зафиксирована в сидячих позах.

Блогерша обустроилась на полу в бюстгальтере и брюках, которые не очень удачны для подобных занятий. Вероятно, это была не полноценная йога, а просто позирование.

"Пристегните пояса безопасности", – предупредила на английском Дарья, у которой ныне – 1,7 миллиона подписчиков.

Даша Квиткова instagram звезд

Даша Квиткова instagram звезд

Даша Квиткова instagram звезд

Даша Квиткова instagram звезд

В комментариях пользователи обсуждают то, как материнство сказалось на облике Квитковой, а также ее груди.

Даша Квиткова instagram звезд

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