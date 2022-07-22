Будущий король: Кейт Миддлтон выпустила новый портрет сына Джорджа
Старший сын герцогов Кембриджских празднует 9-летие
Британский принц Джордж, который станет королем после своего дедушки Чарльза и отца Уильяма, отмечает день рождения. Сегодня старшему сыну герцогов Кембриджских исполняется девять лет.
Читайте также: Британцы четыре дня отмечали платиновый юбилей Елизаветы II: как это былоПо случаю праздника мама именинника Кейт Миддлтон сделала его новое портретное фото. На свежем кадре Джордж запечатлен в светло-синей футболке. Снимок появился на официальной странице Кембрижских в Инстаграм.
Отметим, что Кейт Миддлтон уже долгое время является неофициальным фотографом королевской семьи. Она неоднократно делала портретные фото своих детей и мужа Уильяма. Кроме того, недавно Миддлтон занималась фотосессией в честь 75-летия жены принца Чарльза Камиллы, герцогини Корнуольской.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Берет пример с сестры: Пиппа Миддлтон тоже стала многодетной мамой
- Кто из мировых звезд и королевских семей решил приютить украинских беженцев
- Королевское образование: где учатся наследники престолов