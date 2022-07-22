Старший сын герцогов Кембриджских празднует 9-летие

Британский принц Джордж, который станет королем после своего дедушки Чарльза и отца Уильяма, отмечает день рождения. Сегодня старшему сыну герцогов Кембриджских исполняется девять лет.

Читайте также: Британцы четыре дня отмечали платиновый юбилей Елизаветы II: как это было

По случаю праздника мама именинника Кейт Миддлтон сделала его новое портретное фото. На свежем кадре Джордж запечатлен в светло-синей футболке. Снимок появился на официальной странице Кембрижских в Инстаграм.

Отметим, что Кейт Миддлтон уже долгое время является неофициальным фотографом королевской семьи. Она неоднократно делала портретные фото своих детей и мужа Уильяма. Кроме того, недавно Миддлтон занималась фотосессией в честь 75-летия жены принца Чарльза Камиллы, герцогини Корнуольской.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: