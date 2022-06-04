Грузинский бизнесмен открыл в Грузии благотворительный фонд в поддержку Украины

Грузинский бизнесмен и бывший Холостяк-6 Иракли Макацария помогает украинцам с начала российского вторжения. Он вместе с другом-грузином создал благотворительный фонд "Спасем Украину", который только за первые несколько дней собрал внушительную сумму.

"Мы сделали благотворительный марафон и за несколько дней мы собрали до 150 тысяч долларов", - рассказал он Григорию Решетнику в новом выпуске проекта "Як ти?". Иракли признался, что грузины жертвуют в его фонд до десятков тысяч лари (около 100 тысяч гривен).

Так как Иракли находится не в Украине и ему из Грузии сложно делать закупки, он решил обратиться к украинской телеведущей Маше Ефросининой, которая много лет занимается благотворительностью и является основательницей организации "Фонд Маша".

Также Макацария помогает фонду "Пациенты Украины" и другими маленькими благотворительными организациями, которые находятся в разных регионах Украины. Иракли рассказал, что Грузия, которая сама пережила нападение РФ в 2008 году, очень поддерживает Украину, и уже 24 февраля грузины с украинскими флагами вышли на улицы Тбилиси.

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