Он отказался выезжать за границу

Украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль рассказала, чем занимается ее отец Григорий Либерман во время войны.

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В интервью для французского издания TV Magazine артистка отметила, что ее папа по возрасту не подлежит мобилизации и мог бы уехать за границу. Однако, он принял решение защищать Украину и вступил в тероборону.

«Отец мог уехать из страны в 67 лет, но он хочет остаться защищать Украину. Он присоединился к добровольцам территориальной обороны. Это его решение. Принять это было непросто...», — поделилась Кароль.

Тина добавила, что вся ее семья и творческий коллектив тоже приняли решение остаться в Украине.

«Там живет моя семья и весь мой творческий коллектив. Они ждут меня. Я не знаю, когда смогу их посетить. Что они чувствуют? Гнев и страх. Но они продолжают как-то жить», — рассказала певица.

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