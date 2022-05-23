Его даже не мыли: унитаз, на котором сидела Джоли, выставили на продажу
За унитаз, на котором сидела знаменитость, хотят выручить 100 тысяч гривен
Недавно известная американская актриса Анджелина Джоли проведала украинцев, приехав во Львов. Там звезда встретилась с беженцами и детьми, которые пострадали от агрессии России.
Читайте также: Анджелина Джоли показала фото с осколками рашистской бомбыТакже актрису заметили в пекарне "Львовские круассаны", после чего в Интернете выставили на продажу ее недоеденный круассан. Теперь же на OLX продают унитаз, на котором сидела Джоли за 100 000 гривен.
«Продам унитаз на котором сидела Анджелина Джоли. Только привезли из-зо Львова. В унитазе даже не смывали, поэтому вы можете насладиться ароматом самой Анджелины. Поспешите это эксклюзивная вещь!», — написано в объявлении.
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