Ведущий "Орла и решки" рассказал о хейтерах

35-летний телеведущий Андрей Бедняков, наиболее известный зрителям по проекту "Орел и решка", который родился и вырос в Мариуполе, столкнулся с волной хейта и обвинений в том, что он предал свой родной город.

"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим" (писали люди из России). Очень интересная логика. То есть: чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город" нужно предать свою страну", – написал он у себя на странице в Instagram.

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Также украинский ведущий обратился к хейтерам и заверил, что Украина обязательно вернется в Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города, которые сейчас в оккупации:

"Вот на этой фотографии я смотрю на вас, писаки. Запомните: Я УКРАИНЕЦ. И другой родины у меня нет . А те, кто предал Страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели – ВЫ! И за деньги Родину не купишь". Мы уверены в этом. И в этом наша сила.

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