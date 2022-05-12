Андрея Беднякова обвинили в предательстве Мариуполя: подробности
35-летний телеведущий Андрей Бедняков, наиболее известный зрителям по проекту "Орел и решка", который родился и вырос в Мариуполе, столкнулся с волной хейта и обвинений в том, что он предал свой родной город.
"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим" (писали люди из России). Очень интересная логика. То есть: чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город" нужно предать свою страну", – написал он у себя на странице в Instagram.
Читайте также: Андрей Бедняков признался, почему отговаривает жену и дочь возвращаться в УкраинуТакже украинский ведущий обратился к хейтерам и заверил, что Украина обязательно вернется в Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города, которые сейчас в оккупации:
"Вот на этой фотографии я смотрю на вас, писаки. Запомните: Я УКРАИНЕЦ. И другой родины у меня нет . А те, кто предал Страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели – ВЫ! И за деньги Родину не купишь". Мы уверены в этом. И в этом наша сила.
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