Жена и дочь ведущего проекта «Где логика?» сейчас за границей

Жена телеведущего Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая с 6-летней дочерью Ксенией на период войны в Украине, как и многие украинцы, выехали за границу. После двух месяцев борьбы ВСУ с рашистским нашествием многие решили возвращаться домой. Несмотря на все предостережения властей страны.

Семья ведущего проекта Нового канала «Где логика?» пока остается за пределами Украины.

«Я не знаю, когда они вернутся. Конечно, как и все, хотят домой, – рассказал Андрей Бедняков в интервью проекту «Слава+». – Ксения постоянно спрашивает, когда закончится война. Говорит: «Хочу домой, хочу в свою комнату, хочу к своим друзьям, в школу, на детскую площадку». Я их останавливаю. Считаю, что пока не нужно, ведь не сторонник того, что сейчас все люди возвращаются домой. Конечно, всем хочется в свой дом, все хотят увидеться с друзьями, погулять по родным улицам. Но еще рано».

Андрей Бедняков с семьей пресс-служба

Андрей Бедняков признался, что даже не загадывает, когда в нашей стране станет достаточно безопасно, чтобы его семья вернулась домой.

«Не ставлю себе дедлайнов, потому что это ловушка, – говорит он. – Эта война приучила к тому, что даты не нужны. Я оптимист, но хочу, чтобы преобладал реалист. На мой взгляд, действительно домой ехать рано. Если в вашем городе относительно спокойно, это не говорит о том, что по всей Украине тоже. Увы, нет. Это сейчас огромная проблема людей, которые думают, что война далеко. И я это даже не о тех, кто живет в Европе или россии. У нас также есть те, кто считает, что война «где-то там». Нет! Война здесь».

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