Телеведущая призналась, что разлука с мужем дается ей тяжело

Известная ведущая Маша Ефросинина рассказала о жизни с мужем на расстоянии и призналась, почему избегает любых романтических разговоров и проявлений. В этом она призналась в выпуске программы «Ранок з Україною». Первый месяц войны ведущая Маша Ефросинина продержалась дома вместе с мужем и детьми, а в конце марта решила выехать с детьми за границу. Тогда же звезда на неопределенный срок простилась с мужем, признается – это был трудный момент для каждого члена их семьи.

«Дети впервые видели, как он плачет. Мы никогда не расставались так долго. 2 мая будет 20 лет, как мы познакомились, и это будет наше первое 2 мая в разлуке», – сказала Маша Ефросинина в интервью каналу «Украина».

Супруги стараются ежедневно поддерживать связь, но иногда созваниваться не удается, поэтому приходится перебиваться сообщениями. По словам телезвезды, последнее было по делам, ведь муж запрещает ей проявлять чувства и плакать.

«Мы с ним говорили об этом, и он сказал, что ему не становится легче, когда я плачу. Хочет видеть нас улыбающимися, слышать, как мы живем и заботимся друг о друге. Радуется историям о том, что мы приобрели собаке новую кровать или сын нарвал мне цветов. А так «все у нас сухо происходит», потому что, если дать себе проявления нежности – я раскисаю», – призналась телезвезда.

И если нежности и романтике ведущая говорит «нет», то абсолютно приземленные капли внимания считает чем-то очень важным:

«Последний романтический момент у нас был, когда он по видеосвязи показал мне орхидеи, которые растут у нас дома. Я очень люблю цветы, и у нас на подоконнике в квартире очень много орхидей. Он показал мне, как красиво они расцвели и заверил, что ухаживает за ними. Мне стало так приятно, вот это романтика!» – улыбаясь, рассказала Маша Ефросинина в программе «Ранок з Україною».

Вам будет интересно почитать на Ivona: