Украинская певица выехала с мамой и детьми из Украины

Украинская певица Слава Каминская во время войны выехала с детьми и мамой в Нидерланды. Артистка уже месяц живет в Роттердаме, но очень хочет вернуться домой. Она поделилась, что при первой же возможности отправится в Киев и рассказала «Зірковому шляху» о сложностях жизни за границей.

«К сожалению, я уже месяц не могу снять квартиру, – призналась Слава Каминская в интервью для канала «Украина». – Здесь очень сложно с жильем: на рынке мало квартир и много желающих. Мне нужно доказать им, что я в месяц зарабатываю в три раза больше, нежели стоит аренда квартиры. Я могу показать в этом месяце только то, как я трачу».

Волонтеры помогли украинской звезде заселиться в гостиницу.

«Мы живем в одном номере: я, двое маленьких детей и моя мама. Я всю жизнь «мечтала» жить с мамой, – с улыбкой сказала певица. – Но мне на самом деле грех жаловаться. По крайней мере, здесь спокойно. Начинаешь привыкать к тому, что когда самолеты летают над головой, это просто самолеты».

По словам певицы, главная проблема – незнание языка.

«Никогда не думала, что могу оказаться в таких условиях. Тяжело. Без знания языка ничего не понимаем ни я, ни моя мама, ни дети. Только Леон с английским дружит», – сказала Слава Каминская.

Украинская звезда призналась, что очень скучает по дому и безумно хочет вернуться.

«Каждый день я убеждаюсь в том, какая прекрасная у нас страна и насколько быстро все можно сделать. Я недавно пробила колесо, – рассказала Слава Каминская. – И если у нас цена вопроса – 250 гривен, тут я заплатила 890 евро. Мне просто поменяли колесо!»

Певица призналась, что таких историй масса.

«Я ждала 4 часа на заправке, пока заберут мою машину. У меня ее забрали на день! А у нас же настолько прекрасно: 15 минут и «Девочка, езжай дальше», – привела пример гостья «Зіркового шляху». – Здесь все время чего-то нет. А у нас есть все! Я очень сильно хочу домой».

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