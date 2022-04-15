Хью Джекман пообщался с 7-летним поклонником из Одессы
Знаменитный актер Хью Джекман, известный ролью Росомахи в «Люди Икс», пообщался с юным поклонником из Одессы. 7-летний одессит нарисовал своего любимого героя Росомаху в центре Unicef Blue Dot в Румынии, куда пришел после того, как покинул свой дом в Украине. Актер передал ему привет, а также сумел поговорить с мальчиком по видеосвязи.
«Передайте привет моему новому (очень смелому) другу Косте. Ему 7 лет. Лишь несколько часов назад он пришел в центр Unicef Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию #Росомахи. Очень похоже, вам не кажется?» – написал голливудский актер и продюсер.
Артист пообщался с волонтерами в Румынии и самим Костей.
[citate]]«Мое сердце разрывается за них всех, но общение с Юлией в центре Unicef Blue Dot вселило в меня надежду. Я так благодарна ей за работу и за все, что делается для защиты детей, пострадавших от войны в Украине и во всем мире», – подписал видео Джекман.[/citate]]
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