Мировые знаменитости продолжают поддерживать украинцев

Знаменитный актер Хью Джекман, известный ролью Росомахи в «Люди Икс», пообщался с юным поклонником из Одессы. 7-летний одессит нарисовал своего любимого героя Росомаху в центре Unicef ​​Blue Dot в Румынии, куда пришел после того, как покинул свой дом в Украине. Актер передал ему привет, а также сумел поговорить с мальчиком по видеосвязи.

«Передайте привет моему новому (очень смелому) другу Косте. Ему 7 лет. Лишь несколько часов назад он пришел в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию #Росомахи. Очень похоже, вам не кажется?» – написал голливудский актер и продюсер.

Артист пообщался с волонтерами в Румынии и самим Костей.

[citate]]«Мое сердце разрывается за них всех, но общение с Юлией в центре Unicef ​​Blue Dot вселило в меня надежду. Я так благодарна ей за работу и за все, что делается для защиты детей, пострадавших от войны в Украине и во всем мире», – подписал видео Джекман.[/citate]]

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