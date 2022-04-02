Юлия Санина из The Hardkiss показала, как выглядела в 10 лет: видео
Певица спела трогательную песню «Молитва за Україну»
Известная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss опубликовала видео с выступления конкурса «Крок до зірок», на котором спела украиноязычную песню. В ролике юная артистка исполнила песню «Молитва за Україну», слова которой написал отец Юлии.
Читайте также: "10 лет нашей семье": Юлия Санина и Вал Бебко впервые показали фото со свадьбыСоответствующий ролик звезда выложила на странице музыкального коллектива в Facebook.
«Землю цю не залишай, бо для нас вона єдина, наша Україна. Юля Саніна,10 років», – подписала публикацию группа.
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