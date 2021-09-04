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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и ее супруг, басист Вал Бебко празднуют годовщину свадьбы. Десять лет назад влюбленные обвенчались в церкви.

На странице в Instagram Санина посвятила муже трогательные строки.

«10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет. 10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго», — написала артистка.