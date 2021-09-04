"10 лет нашей семье": Юлия Санина и Вал Бебко впервые показали фото со свадьбы
Юлия Санина и Вал Бебко отмечают годовщину брака
Читайте также: ТОП-5 знаменитостей, которые нашли любовь в ИнтернетеФронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и ее супруг, басист Вал Бебко празднуют годовщину свадьбы. Десять лет назад влюбленные обвенчались в церкви.
На странице в Instagram Санина посвятила муже трогательные строки.
«10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет. 10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго», — написала артистка.
Вал Бебко в соцсети показал редкие фото с их Юлией свадьбы.
«10 лет нашей семье. Юлька, люблю тебя to the moon and back», — подписал серию снимков музыкант.
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