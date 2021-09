Читайте также: ТОП-5 знаменитостей, которые нашли любовь в Интернете

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и ее супруг, басист Вал Бебко празднуют годовщину свадьбы. Десять лет назад влюбленные обвенчались в церкви.

На странице в Instagram Санина посвятила муже трогательные строки.

Вал Бебко в соцсети показал редкие фото с их Юлией свадьбы.

«10 лет нашей семье. Юлька, люблю тебя to the moon and back», — подписал серию снимков музыкант.