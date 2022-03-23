Певица также прокомментировала ее включение в список артистов, которых лишат званий в Украине

Украинская певица Светлана Лобода, которая последние годы строит карьеру в РФ, оказалась вновь в центре внимания. Сначала певицу включили в список артистов, которых лишат почетных званий в Украине, а затем заблокировали ее аккаунт в Instagram на территории нашей страны. Певица не стала молчать и отреагировала на последние события.

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«Сегодня миллионы украинцев потеряли все! Они вынуждены были покинуть свои дома и оставить все, что у них было, чтобы просто спасти свои жизни. С самого начала боевых действий мой офис переквалифицировался в волонтерский штаб. Я ежеминутно оказываю всестороннюю помощь в их работе и делаю все что от меня зависит, чтобы каждый человек смог получить хотя бы предметы первой необходимости. Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные «списки», в которых людей снова пытаются разделить по принципу «достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом». Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься…а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей! Низкий поклон всем, кто сегодня волонтерит вместе со мной!» — отметила певица на своем канале в Telegram.

Позже аккаунт Лободы заблокировали в Instagram, ожидаемо, что артистка не стала молчать и в этот раз.

«Вчера на территории Украины был заблокирован мой Instagram. Произошло это сразу после того, как я сделала пост о благотворительных программах, направленных на помощь лишившимся своего дома украинцев. Меня ужасает уровень цинизма заказчиков, которые в тот момент, когда часть регионов Украины находятся на грани гуманитарной катастрофы, стремятся заработать дешевую популярность в узких кругах бесконечным популизмом вместо реальных дел. Не время вражды внутри, доносов и списков, не превращайтесь в тех, против кого воюете. Сила народа в единстве и взаимопомощи», — написала Лобода.

Лобода сообщила о блокировке Instagram. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

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