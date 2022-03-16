Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства
Певица получила гражданство Мальты
Украинская певица Светлана Лобода, которая оскандалилась недавним обращением остановить войну, уже несколько лет является гражданкой Мальты. Звезда отказалась от украинского гражданства, пишет РКП.
Читайте также: Светлана Лобода заразилась коронавирусной инфекциейОтмечается, что несколько лет назад артистка не только сменила гражданство, но и переехала жить в Мальту, где купила недвижимость за сотни тысяч долларов. Чтобы стать гражданкой Мальты знаменитость сосредоточила все капиталы в этой стране Евросоюза. А гонорары за свои концерты Светлана принимала исключительно в евро.
К слову, Лобода и ее представители еще не прокомментировали эту информацию, но о том, что певица долгое время вместе со своими дочками и возлюбленным живет в Европе, известно давно.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- В России повесился экс-солист группы «Отпетые мошенники»
- Стинг перечислил финансовую помощь украинскому фонду
- Кто из украинских звезд сбежал из Киева во время войны с РФ
- Российские знаменитости, которые сбежали из России после вторжения путинских войск в Украину
- Мировые знаменитости пожертвовали огромные суммы в поддержку Украины
- Российские звезды, которых украинская прокуратура объявила в международный розыск