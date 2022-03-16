Певица получила гражданство Мальты

Украинская певица Светлана Лобода, которая оскандалилась недавним обращением остановить войну, уже несколько лет является гражданкой Мальты. Звезда отказалась от украинского гражданства, пишет РКП.

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Отмечается, что несколько лет назад артистка не только сменила гражданство, но и переехала жить в Мальту, где купила недвижимость за сотни тысяч долларов. Чтобы стать гражданкой Мальты знаменитость сосредоточила все капиталы в этой стране Евросоюза. А гонорары за свои концерты Светлана принимала исключительно в евро.

К слову, Лобода и ее представители еще не прокомментировали эту информацию, но о том, что певица долгое время вместе со своими дочками и возлюбленным живет в Европе, известно давно.

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