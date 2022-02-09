Певица отменила концерт и перенесла на другую дату

Украинская певица Светлана Лобода заразилась коронавирусной инфекцией. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото положительного теста на COVID-19.

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Также артистка сообщила, что переносит концерт в Минске, который должен был состояться 12 февраля.

«Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением... Мне очень жаль, но я вынуждена перенести концерт в Минск-Арене на 4 марта. Пока буду лечиться», – поделилась звезда.

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