В России запретят доступ к Instagram уже с 14 марта

С 14 марта в России заблокируют Instagram. Такое решение приняла Генпрокуратура РФ из-за «языка вражды» по отношению к россиянам. Многие российские блогеры начали жаловаться на то, что останутся без заработка. На это отреагировали украинские звезды, резко высказавшись о ситуации в стране.

Украинская телеведущая Леся Никитюк заявила, что блогеры и так были безработными.

«На данный момент российские блогеры прощаются с Instagram. Безработные снова стали безработными. Слава Украине!» — написала Никитюк.

Известный рэпер Потап обвинил российских инфлюенсеров в отсутствии позиции по поводу войны в Украине.

«А вы вообще все артисты и инфлюэнсеры России потерпите! Вы себя такими сейчас и проявили! В тот самый момент, когда вы, обладая таким влиянием на аудитории, просто послушно засунули язычки в ротики и замолчали! А Вас взяли и всех обнулили, теперь самый популярный блогер у вас это — путин! И даже самые смелые реперы и блогеры, карьеры которых перечеркиваются у вас на глазах ничего не скажут и не сделают, потому что вы — ручные! Вот такая Свобода слова у Вас, вот такие вы крутые и свободные! Нет Вас теперь, а те, кто остались, потеряли уважение у Всей здравомыслящей публики! Жаль мне многие нравились, оказались мыльным пузырем!» — отметил Потап.

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