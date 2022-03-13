Андрей Данилко рассказал о знакомстве с Путиным и Лукашенко
Украинский музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка рассказал о первой встрече с президентами России и Буларуси Путиным и Лукашенко. По словам артиста тогда было другое время и он даже подумать не мог, что такое может случиться.
Андрей Данилко поделился историей знакомства с Путиным и его союзником Лукашенко:
«Я выступал как артист, это было другое время. Я выступал на "Славянском базаре". Да, там был танец с Лукашенко, но я в жизни не мог подумать, что может быть такая ситуация».
Кроме этого, шоумен признался, что Владимир Путин при знакомстве произвел на него впечатление застенчивого человека, однако со временем мнение артиста изменилось. В политике жестокого агрессора он видит последствия давних комплексов.
«Мне показалось, что ему даже немного неловко, будто он стесняется. Но я понимаю, что это очень ложная история. И я понимаю для себя, что это трагедия закомплексованного человека, которого всю жизнь чморили. Вдумайтесь, неслучайно у него была кличка "Окурок" или "Бледная моль". Опять же, посмотрите все эти фотографии с голым торсом. Мне кажется, он в каком-то выдуманном мире живет», – заключил исполнитель.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- В России повесился экс-солист группы «Отпетые мошенники»
- Стинг перечислил финансовую помощь украинскому фонду
- Кто из украинских звезд сбежал из Киева во время войны с РФ
- Российские знаменитости, которые сбежали из России после вторжения путинских войск в Украину
- Мировые знаменитости пожертвовали огромные суммы в поддержку Украины
- Российские звезды, которых украинская прокуратура объявила в международный розыск