Артист познакомился с политиками, выступая как артист

Украинский музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка рассказал о первой встрече с президентами России и Буларуси Путиным и Лукашенко. По словам артиста тогда было другое время и он даже подумать не мог, что такое может случиться.

Андрей Данилко поделился историей знакомства с Путиным и его союзником Лукашенко:

«Я выступал как артист, это было другое время. Я выступал на "Славянском базаре". Да, там был танец с Лукашенко, но я в жизни не мог подумать, что может быть такая ситуация».

Кроме этого, шоумен признался, что Владимир Путин при знакомстве произвел на него впечатление застенчивого человека, однако со временем мнение артиста изменилось. В политике жестокого агрессора он видит последствия давних комплексов.

«Мне показалось, что ему даже немного неловко, будто он стесняется. Но я понимаю, что это очень ложная история. И я понимаю для себя, что это трагедия закомплексованного человека, которого всю жизнь чморили. Вдумайтесь, неслучайно у него была кличка "Окурок" или "Бледная моль". Опять же, посмотрите все эти фотографии с голым торсом. Мне кажется, он в каком-то выдуманном мире живет», – заключил исполнитель.

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