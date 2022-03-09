Артист опроверг пропаганду Кремля

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что президент России владимир путин нагло врет и совершает военные преступления на территории Украины против украинского народа. По его словам, в Украине нет нацистов у власти, которые якобы уничтожают русскоязычное население.

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Соответствующее видео Данилко опубликовал на своей странице в Instagram. Также он заверил, что украинский народ не нужно "освобождать" и никакого "геноцида" на территории Украины не было.

"Путин объясняет войну с Украиной "освобождением" народа от "геноцида". Якобы страну захватили нацисты, которые убивают русских и унижают русскоязычных людей. На самом деле Путин начал войну на Донбассе и поставлял оружие для руководителей "Л/ДНР", которые были гражданами России". Путин – лжец и военный преступник", – говорится в сообщении Данилко.

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