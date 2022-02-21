Позитив кардинально сменил имидж: фото
Известный украинский певец Алексей Завгородний, известный под сценическим именем Позитив, продолжает удивлять преображениями. После развода с экс-супругой Анной и распада дуэта «Время и Стекло» артист решил сменить цвет волос, став блондином.
На своей странице в Инстаграм участник группы MOZGI опубликовал снимки, на которых продемонстрировала новый образ, и подписал публикацию «Ничего нового».
Некоторые подписчики сравнили позитива с мировой звездой – рэпером Eminem:
«Мне очень нравиться! Прям Eminem вспомнился! Не знаю почему но что-то есть».
Также его новую прическу оценили его коллеги, которым понравились преображения музыканта.
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