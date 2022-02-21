Артист сменил цвет волос

Известный украинский певец Алексей Завгородний, известный под сценическим именем Позитив, продолжает удивлять преображениями. После развода с экс-супругой Анной и распада дуэта «Время и Стекло» артист решил сменить цвет волос, став блондином.

На своей странице в Инстаграм участник группы MOZGI опубликовал снимки, на которых продемонстрировала новый образ, и подписал публикацию «Ничего нового».

Некоторые подписчики сравнили позитива с мировой звездой – рэпером Eminem:

«Мне очень нравиться! Прям Eminem вспомнился! Не знаю почему но что-то есть».

Также его новую прическу оценили его коллеги, которым понравились преображения музыканта.

Позитив стал блондином instagram.com/positiff

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

ТОП-6 советских актеров, которые бросили кинокарьеру ради религии

ТОП-5 звездных предложений руки и сердца, от которых мурашки по коже