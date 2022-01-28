Артист показал девушку, в которую влюблен

Позитив из «Время и стекло» признался в любви известной модели instagram.com/positiff

Бывший участник дуэта «Время и Стекло» и нынешний участник группы Mozgi украинский певец Алексей Завгородний, выступающий под псевдонимом Позитив, показал девушку, в которую влюблен. На своей странице в Инстаграм-сторис певец ответил на вопрос фаната, влюблен ли он и показала фото известной американской модели Кендал Дженнер.

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К публикации он подкрепил отметку со страницей Кендалл Дженнер и сердечко.

Напомним, что в начале текущего года СМИ сообщили о разводе Позитива и Анны Андрийчук. Пара начала встречается, когда им было по 15 лет, а через 9 лет отношений они поженились.

Позитив и Кендалл Дженнер instagram.com/positiff

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